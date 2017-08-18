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Госдеп объявил тендер на поставку нелетального оружия в Украину

Госдеп объявил тендер на поставку нелетального оружия в Украину
Бюро Государственного департамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков объявило тендер на закупку нелетального оружия для Украины.
Об этом свидетельствует информация, размещенная на портале госзакупок США Federal Business Opportunities.

Согласно условиям тендера, США направят в Украину защитное снаряжение, учебные пистолеты и патроны.

Участники конкурса должны представить свои предложения до 22 августа.

Напомним, в июле Тhe Wall Street Journal сообщил, что Пентагон разработал план предоставления оружия Украине и ожидает одобрения Трампа. Украина давно пыталась получить ПТРК "Джавелин", чтобы эффективно бороться с бронированными машинами российского производства.

В начале августа Министерство обороны США направило в Белый дом предложение о предоставлении нового пакета помощи на сумму 50 млн долларов, который предусматривает отправку в Украину противотанковых комплексов Javelin.

По планам, противотанковые ракеты будут предоставлены украинским войскам в отдалении от линии конфликта для того, чтобы ограничить риски эскалации и снизить возможные риски того, что предоставление оружия может побудить Киев к нападению.

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