Харьков

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Трамваи №16, 16А, 23 и 26 временно изменили маршрут

Трамваи №16, 16А, 23 и 26 временно изменили маршрут
Трамваи №16, 16А, 23 и 26 курсируют по другому маршруту до 13:00.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети по ул. Героев Труда, а также дорожного покрытия по пр. Тракторостроителей.

Так, до 13:00 запрещено движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», и по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до Салтовского шоссе.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

трамвай №16 и 16А: разворотный круг «Салтовское» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

трамвай №23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - Сабурова дача - ул. Веринская - ст. м. «Киевская» - ул. Матюшенко - ул. Веснина – разворотный круг «Парк им. Горького».

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