Трамваи №16, 16А, 23 и 26 временно изменили маршрут

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры
, это связано с ремонтом контактной сети по ул. Героев Труда, а также дорожного покрытия по пр. Тракторостроителей.
Так, до 13:00 запрещено движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», и по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до Салтовского шоссе.
На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:
трамвай №16 и 16А:
разворотный круг «Салтовское» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
трамвай №23:
разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;
трамвай №26:
разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - Сабурова дача - ул. Веринская - ст. м. «Киевская» - ул. Матюшенко - ул. Веснина – разворотный круг «Парк им. Горького».