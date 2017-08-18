Под Харьковом сгорел шестилетний мальчик 18 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Двое мальчиков находились без присмотра взрослых, играли со спичками и подожгли солому.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, 6-летний мальчик получил многочисленные ожоги. Спасти его жизнь врачам не удалось.



Событие произошло 17 августа в поселке Калиново Золочевского района. В 20:35 в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи был доставлен пострадавший мальчик. У него констатирован термический ожог – пострадало около 90% тела, болевой шок. Утром ребенок умер.



Работниками полиции установлено, что мальчик находился в гостях у своей бабушки в Золочевском районе и вечером пошел гулять вместе с 7-летним другом. Мальчики игрались в тюках соломы, которые находились на пустыре, и вдруг солома загорелась. Старший парень смог выскочить, а 6-летний застрял. Местный житель, проходивший рядом, услышал крики и вытащил ребенка из огня.



Факт события внесены следователем в по ч.2 п.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.