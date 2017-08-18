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В Китае заработал первый интернет-суд

В Китае заработал первый интернет-суд
В китайском городе Ханчжоу открылся первый в стране суд, специализирующийся на делах, связанных с интернетом.
Как сообщает "112 Украина" со ссылкой на Центральное телевидение КНР (CCTV), суд был создан по решению Центрального комитета Коммунистической партии Китая во время 36-й сессии. В нем будут рассматриваться дела, связанные со случаями мошенничества в онлайн-торговле, о заключенных онлайн долговых контрактах, дела о нарушении авторских прав в интернете.

Все судебные процедуры, начиная с подачи иска и возбуждения дела, будут проводиться через сайт.

Слушания и объявления приговора также будут осуществляться через интернет - по средствам видеотрансляции.

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