В Китае заработал первый интернет-суд 18 августа 2017 г. источник 0 0

В китайском городе Ханчжоу открылся первый в стране суд, специализирующийся на делах, связанных с интернетом.

Как сообщает "112 Украина" со ссылкой на Центральное телевидение КНР (CCTV), суд был создан по решению Центрального комитета Коммунистической партии Китая во время 36-й сессии. В нем будут рассматриваться дела, связанные со случаями мошенничества в онлайн-торговле, о заключенных онлайн долговых контрактах, дела о нарушении авторских прав в интернете.



Все судебные процедуры, начиная с подачи иска и возбуждения дела, будут проводиться через сайт.



Слушания и объявления приговора также будут осуществляться через интернет - по средствам видеотрансляции.