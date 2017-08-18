Харьков

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В Харькове на станции метро «Армейская» отремонтировали семь выходов

В Харькове на станции метро «Армейская» отремонтировали семь выходов
Открыт седьмой отремонтированный пешеходный выход из станции метро «Армейская».
Как сообщил заместитель директора КП «Подземный город» Александр Ткач, сейчас реконструируют восьмой, последний выход из этой станции, который откроют в конце сентября.

Как сообщил Александр Ткач, работы на выходах из станций метрополитена ведут практически идентичные – снимают старый гранит, бетонируют, штукатурят, ремонтируют ступени, облицовывают стены новым гранитным камнем. На седьмом выходе с «Армейской» еще и обустроили по просьбе жителей пандус для мам с колясками и пассажиров, которые перевозят тяжелый груз.

Александр Ткач отметил, что после ремонта выходов на ст. м. «Армейская» приступят к ремонту выхода из ст. м. «Университет» в сторону Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Также в планах ремонт еще двух выходов из ст. м. «Тракторный завод» и одного выхода из ст. м. «Героев Труда», передает пресс-служба Харьковского горсовета.

Отметим, что на ст. м. «Тракторный завод» в прошлом году отремонтировали три выхода, в этом году - еще один, а в следующем году реконструируют еще два, после чего все выходы из ст. м. «Тракторный завод» будут отремонтированы. Также в этом году выполнен ремонт двух выходов из ст. м. «Героев Труда» и одного выхода из ст. м. «Завод им. Малышева».

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