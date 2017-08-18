В Харькове на станции метро «Армейская» отремонтировали семь выходов

Как сообщил заместитель директора КП «Подземный город» Александр Ткач, сейчас реконструируют восьмой, последний выход из этой станции, который откроют в конце сентября.
Как сообщил Александр Ткач, работы на выходах из станций метрополитена ведут практически идентичные – снимают старый гранит, бетонируют, штукатурят, ремонтируют ступени, облицовывают стены новым гранитным камнем. На седьмом выходе с «Армейской» еще и обустроили по просьбе жителей пандус для мам с колясками и пассажиров, которые перевозят тяжелый груз.
Александр Ткач отметил, что после ремонта выходов на ст. м. «Армейская» приступят к ремонту выхода из ст. м. «Университет» в сторону Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Также в планах ремонт еще двух выходов из ст. м. «Тракторный завод» и одного выхода из ст. м. «Героев Труда», передает пресс-служба Харьковского горсовета
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Отметим, что на ст. м. «Тракторный завод» в прошлом году отремонтировали три выхода, в этом году - еще один, а в следующем году реконструируют еще два, после чего все выходы из ст. м. «Тракторный завод» будут отремонтированы. Также в этом году выполнен ремонт двух выходов из ст. м. «Героев Труда» и одного выхода из ст. м. «Завод им. Малышева».