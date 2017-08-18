Общество

  • 115
    •  / 

Под Харьковом пройдет этнографический фестиваль

Под Харьковом пройдет этнографический фестиваль
В Волчанском районе готовятся к этнографического фестивалю "Салтов-фест".
Как пишет "Слобідський край", он будет проходить в рамках проекта "Перлина Слобожанщини". Этот проект направлен на то, чтобы показать культурные и археологические центры Харьковщины и заинтересовать людей туристическими точками местности, рассказать о культуре и традициях собственного края.

Фестиваль уже второй раз пройдет в Волчанском районе. Однако в этом году его программа будет более насыщена и продлится два дня - 9 и 10 сентября, - рассказывает руководитель культурных направлений Благотворительного фонда "Харьков с тобой", который является организатором мероприятия, Елена Рофе-Бекетова.

В первый день в Верхнем Салтове, местный музей будет принимать гостей и проводить экскурсии. Организаторы запланировали создать землянку так называемого "аланского периода", который приходится на средневековье, в реальную величину, а также будут открыты раскопки.

Аланами называли ираноязычные кочевые племена скифо-сарматского происхождения. Они упоминаются в письменных источниках, начиная с I века н е, именно тогда они появились в Приазовье и Предкавказье.

Экскурсии будут продолжаться и во второй день, но ко всему еще начнется спортивный праздник, собственно из-за которого второй день и получил название "Аланские истоки". Будут проводиться так называемые "Аланские игры", которые, кстати, были и в прошлом году и тогда очень понравились гостям фестиваля. В игры будут включены метание копья и толкание ядра, стрельба из лука, гиревые соревнования и тому подобное.

В этот же день, в Верхнем Салтове будут присутствовать представители всех сельсоветов Волчанского района. Они будут угощать блюдами разных народов мира, а также представят национальную одежду.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей18 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2550.64 грн
10 RUB 4.305 грн
100 EUR 2983.48 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи