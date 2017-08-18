Под Харьковом пройдет этнографический фестиваль 18 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Волчанском районе готовятся к этнографического фестивалю "Салтов-фест".

Как пишет "Слобідський край", он будет проходить в рамках проекта "Перлина Слобожанщини". Этот проект направлен на то, чтобы показать культурные и археологические центры Харьковщины и заинтересовать людей туристическими точками местности, рассказать о культуре и традициях собственного края.



Фестиваль уже второй раз пройдет в Волчанском районе. Однако в этом году его программа будет более насыщена и продлится два дня - 9 и 10 сентября, - рассказывает руководитель культурных направлений Благотворительного фонда "Харьков с тобой", который является организатором мероприятия, Елена Рофе-Бекетова.



В первый день в Верхнем Салтове, местный музей будет принимать гостей и проводить экскурсии. Организаторы запланировали создать землянку так называемого "аланского периода", который приходится на средневековье, в реальную величину, а также будут открыты раскопки.



Аланами называли ираноязычные кочевые племена скифо-сарматского происхождения. Они упоминаются в письменных источниках, начиная с I века н е, именно тогда они появились в Приазовье и Предкавказье.



Экскурсии будут продолжаться и во второй день, но ко всему еще начнется спортивный праздник, собственно из-за которого второй день и получил название "Аланские истоки". Будут проводиться так называемые "Аланские игры", которые, кстати, были и в прошлом году и тогда очень понравились гостям фестиваля. В игры будут включены метание копья и толкание ядра, стрельба из лука, гиревые соревнования и тому подобное.



В этот же день, в Верхнем Салтове будут присутствовать представители всех сельсоветов Волчанского района. Они будут угощать блюдами разных народов мира, а также представят национальную одежду.