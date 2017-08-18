Сколько контрактников пришло в армию в этом году 18 августа 2017 г. источник 0 0

В Украине военный оперативный резерв первой очереди составляет почти 130 тысяч человек.

"Оперативный резерв военнообязанных первой очереди, созданный с начала военной реформы, составляет почти 130 тыс. лиц", - сообщил спикер Министерства обороны украины Максим Праута.



Всего с начала этого года на военную службу по контракту принято более 17 тысяч человек, в том числе 1,2 тысяч офицеров.



В целом количество военнослужащих по контракту в Вооруженных силах Украины составляет более 120 тысяч человек.



На сегодняшний день система военного резерва в Украине состоит из оперативного (распределяется на резерв первой и второй очереди) и мобилизационного резерва. В резерв первой очереди входят люди с опытом участия в боевых действиях, а резерв второй очереди состоит из бывших военных.