Украина

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Сколько контрактников пришло в армию в этом году

Сколько контрактников пришло в армию в этом году
В Украине военный оперативный резерв первой очереди составляет почти 130 тысяч человек.
"Оперативный резерв военнообязанных первой очереди, созданный с начала военной реформы, составляет почти 130 тыс. лиц", - сообщил спикер Министерства обороны украины Максим Праута.

Всего с начала этого года на военную службу по контракту принято более 17 тысяч человек, в том числе 1,2 тысяч офицеров.

В целом количество военнослужащих по контракту в Вооруженных силах Украины составляет более 120 тысяч человек.

На сегодняшний день система военного резерва в Украине состоит из оперативного (распределяется на резерв первой и второй очереди) и мобилизационного резерва. В резерв первой очереди входят люди с опытом участия в боевых действиях, а резерв второй очереди состоит из бывших военных.

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