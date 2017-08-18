Происшествия

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Лесной пожар под Харьковом тушили почти сутки

Лесной пожар под Харьковом тушили почти сутки
Пожар, который возник 17 августа около селе Морозовка Балаклейского района, был ликвидирован утром 18 августа.
Сообщение о пожаре поступило в 11:00. Загорелись скирды соломы на поле фермерского хозяйства. Затем зогорелась лесная подстилка и молодой лес на площади около 5 га Савинского лесничества. Также горела сухая трава на площади 15 га и солома в скирдах на площади 0,9 га (около 7000 т).

К ликвидации чрезвычайного происшествия были привлечены 13 подразделений ГСЧС, 21 единица пожарно-спасательной техники, пожарный поезд, 93 человека личного состава ГСЧС, 40 курсантов и 6 офицеров Национального университета гражданской защиты Украины, а также мобильно-оперативная группа и сводный отряд ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Кроме того, в ликвидации данного пожара были задействованы 8 автоцистерн, 12 тракторов и 40 работников лесхоза.

Двумя пожарными самолетами АН-32 П осуществлено 6 мероприятий на тушение лесного пожара с воздуха, сброшено 48 т воды в очаг пожара.

В 16:58 17 августа спасателям удалось локализовать лесной пожар. Полностью он был ликвидирован в 07:30 следующего дня.

Сейчас продолжаются меры по недопущению возникновения новых очагов горения от тлеющих скирд соломы и их тушению, проводится защита объектов фермерского хозяйства и окружающей экосистемы. На месте происшествия продолжают работать 3 пожарных автоцистерны и 20 человек личного состава. Ситуация находится под полным контролем, сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области.

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