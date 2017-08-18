НБУ в прошлом году на печать денег потратил 1,3 миллиарда 18 августа 2017 г. источник 0 0

Национальный банк Украины в прошлом году потратил на печать денег 1,3 миллиарда гривен.

Как сообшил в эфире UA|TV заместитель директора департамента стратегии и реформирования НБУ Руслан Кравец, в планах НБУ развитие всех возможных элементов cashless экономики.



"Регулятор хочет снизить затраты на использование наличных. Только за прошлый год регулятор потратил 1,3 миллиарда гривен на печать денег. Это просто астрономическая сумма. Если предположить, что мы можем уменьшить эту сумму, например, в два раза, то этой суммы хватит на постройку нескольких очень современных больниц", - сказал Кравец.



Представитель НБУ, отметил, что в развитии безналичной экономики заинтересованы не только регулятор, но и физлица, банки и государство в целом.



Напомним, сумма наличных средств, находящихся в обращении в Украине, с начала года уменьшилась на 10 миллиардов гривен и по состоянию на 1 июля 2017 года составляет 331 миллиарда гривен. По данным НБУ, 328,9 миллиарда гривен составляют банкноты (2,8 миллиарда штук) и монеты – 2,04 миллиарда гривен (12,9 миллиарда штук).