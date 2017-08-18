Харьков

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Как в харьковском парке Горького отметят грядущие праздники

Как в харьковском парке Горького отметят грядущие праздники
В среду, 23 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького пройдет грандиозное празднование Дня города Харькова и Дня государственного флага.
Как сообщили в парке, концертные программы состоятся во всех зонах парка. Запланировано участие таких коллективов как "Бандерас блюз бенд", "Бо и Бро", The Kann, "Льюис Керол".

На Центральной аллее парка пройдет уникальная экспозиция старинных вышиванок, у Развлекательного центра развернется фотовыставка "Уникальная земля харьковская" с редкими историческими снимками.

В рамках праздника состоится церемония награждения победителей конкурса фотографий "Любимый парк", пройдут конкурсные шоу-программы. Вечером для харьковчан со специальным симфо-шоу выступит Prime Orchestra. Музыканты исполнят знаменитые хиты в оркестровой обработке. С Днем города гостей парка поздравят артисты Heart beat brass band. Драйвовое выступление продолжит праздничная дискотека, которая продлится до 23.00.

24 августа парк Горького будет отмечать День Независимости Украины и собственный День рождения - 5 лет со дня открытия обновленного парка. Поздравить нас с праздниками приедут украинские звезды и харьковские артисты.

Событием дня станет большой гала концерт "Все свои!" на Главной сцене. Перед харьковчанами и гостями города выступят творческие коллективы, артисты, которые на протяжении всего года участвовали в наших праздниках. Нас ждут народная музыка и современные танцы, вьетнамское шоу и испанское фламенко, вокальные выступления и цирковые номера, иллюзионное шоу и трайбл.

В 19.00 по Центральной аллее пройдет праздничное шествие с участием цирковых, танцевальных, театральных коллективов. Возглавят шествие музыканты оркестра Национальной академии Национальной гвардии Украины.

На Главной сцене состоится торжественная церемония награждения лучших сотрудников парка, по окончании которой в 20.00 стартует праздничная шоу программа женского джаз бенда Freedom jazz.

В 21.00 огненное шоу "Пантера" презентует новую постановку, специально подготовленную к этому дню. А следом со своим концертом на Главную сцену парка выйдет эпатажный певец Дима Коляденко. Концерт звезды плавно перейдет в дискотеку с огненными эффектами. Завершится праздник в 23.00.

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