«Интер» покажет прямую трансляцию боя Александра Гвоздика против Крейга Бейкера

Свой очередной рейтинговый бой наш непобедимый боксер (13 боев, 13 побед), бронзовый призер Олимпиады-2012 Александр Гвоздик проведет в городе Линкольн (штат Небраска) на Pinnacle Bank Arena.
По мнению многих экспертов, уже в скором времени Гвоздик может стать новым чемпионом мира. Его имя предвещает беду для любого соперника, его техника – неповторима, а победы – незабываемы. В любителях он остановился за шаг до олимпийского золота, а сейчас в профессионалах он всего за несколько шагов до заветной цели – чемпионского пояса.
– Для Александра это очень важный поединок, – говорит Сергей Долбилов, руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер». – В этот вечер ему надо не просто победить – ему нужно сделать это зрелищно и уверенно. Если так и произойдет, то есть очень хороший шанс, что в следующем бою он будет боксировать с Андре Уордом. Американец на сегодняшний день является обладателем сразу трех чемпионских поясов и стоит на первом месте в рейтинге лучших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории. Уорд будет комментировать бой Гвоздика для американского телевидения и сможет, сидя в нескольких метрах от ринга, насладиться боксом украинца.
Украинские телезрители смогут посмотреть боксерский поединок Гвоздик – Бейкер в прямом эфире на телеканале «Интер»
в воскресенье, 20 августа, в 5:00. Повтор – в 23:40.
Напомним, в своем последнем бою в апреле 2017 года Александр Гвоздик эффектно нокаутировал кубинца Юниески Гонсалеса. И 20 августа телезрителей «Интера» ждет еще один захватывающий поединок с участием украинского боксера.