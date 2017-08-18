«Интер» покажет прямую трансляцию боя Александра Гвоздика против Крейга Бейкера 18 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

20 августа в программе «Большой бокс» на телеканале «Интер» – трансляция из США боксерского поединка между украинцем Александром Гвоздиком, обладателем титула NABF в полутяжелом весе, и американцем Крейгом Бейкером.