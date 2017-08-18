Харьков

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В Харькове устанавливают новый памятник

В Харькове устанавливают новый памятник
Памятник атаману Ивану Сирко начали устанавливать на Бурсацком спуске в Харькове.
Фото процесса опубликовал на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Напомним, высота монумента - 5 метров, он отлит из бронзы и весит около 4 тонн. Иван Сирко стоит со знаком в руках, на котором изображен первый герб Харькова – сагайдак со стрелой. Высота постамента – 1,7 метра. Рядом с казаком будет пушка.

Открыть памятник планируют либо 23 августа, либо 24 августа.

Иван Сирко (около 1610 - ум. 1680) – популярный кошевой атаман Запорожской Сечи. Родом из слободы Мерефа под Харьковом. За всю историю Запорожской Сечи это единственный кошевой атаман, которого избирали на должность 8 раз подряд. Атаман провел 54 больших и малых сражений, при этом ни разу не остался побежденным. Получил широкую известность в Европе, а также написал "шутливое" письмо турецкому султану – эпизод послуживший темой для известной картины Ильи Репина "Запорожцы".

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