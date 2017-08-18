СБУ предупреждает о возможности новых кибератак 18 августа 2017 г. источник 0 0

Служба безопасности Украины предупреждает о возможной новой кибератаке на сети украинских учреждений и предприятий.

Как известно, 27 июня этого года Украина подверглась масштабной кибератаке с использованием вредоносного программного обеспечения идентифицированного как компьютерный вирус «Petya». При анализе последствий и предпосылок этой атаки было установлено, что ей предшествовал сбор данных о предприятиях Украины (электронные почты, пароли к учетным записям, которые используются предприятиями и их сотрудниками, реквизиты доступа к командно-контрольных серверов и хеш-данные учетных записей пользователей в пораженных системах и другая информация, которая отсутствует в открытом доступе), с последующим их сокрытием в файлах cookies и отправкой на командный сервер.



Специалисты СБУ предполагают, что именно эта информация и была целью первой волны кибератаки и может быть использована настоящими инициаторами как для проведения киберразведки, так и в целях дальнейших деструктивных акций. Об этом свидетельствует обнаруженная специалистами в ходе исследования кибератаки «Petya» утилита Mimikatz (инструмент, который в т.ч. реализует функционал Windows Credentials Editor и позволяет получить высокопривелигированные аутентификационные данные из системы в открытом виде), которая использует архитектурные особенности службы Kerberos в Microsoft Active Directory с целью скрытого сохранения привилегированного доступа над ресурсами домена.



Работа службы Kerberos базируется на обмене и верификации так называемых билетов доступа (TGT-билетов). В регламентах по информационной безопасности большинства учреждений и организаций изменение пароля пользователя krbtgt не предусмотрена. Таким образом у злоумышленников, которые в результате проведенной кибератаки «Petya» несанкционированно получили административные сведения, появилась возможность генерации условно бессрочного TGT-билета, выписанного на идентификатор встроенного администратора (SID 500).



Особенностью упомянутого TGT-билета является то, что в условиях отключения скомпрометированной учтеной записи аутентификация по Kerberos будет легитимной и будет восприниматься системой. Для подгрузки TGT-билета в адресное пространство операционной системы root-полномочия не нужны. В связи с этим Служба безопасности Украины просит соблюдать разработанные рекомендации, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте СБУ.