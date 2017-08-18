Анонс гостя

  • 156
    •  / 

Как в Харькове сохраняют культурное наследие?

Как в Харькове сохраняют культурное наследие?
Во вторник, 22 августа, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит председатель совета Неформального общества друзей Зинаиды Серебряковой, член Консультативного совета по охране архитектурного наследия при Харьковской областной государственной администрации Михаил Михайлович Красиков.
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Какие проблемы сохранения архитектурного наследия актуальны в Харькове?
Какие памятники архитектуры и истории стали жертвами строительной активности?
Почему выселили Харьковскую научную медицинскую библиотеку?
Как поклонники творчества Зинаиды Серебряковой планируют отметить полувековую годовщину со дня смерти знаменитой художницы?

Наш гость ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Итоги «Прямой линии» будут опубликованы на сайте в понедельник, 28 августа.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей18 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2941 грн
100 USD 2549.04 грн
100 EUR 2992.57 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи