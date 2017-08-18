Как в Харькове сохраняют культурное наследие?

Во вторник, 22 августа, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит председатель совета Неформального общества друзей Зинаиды Серебряковой, член Консультативного совета по охране архитектурного наследия при Харьковской областной государственной администрации Михаил Михайлович Красиков.
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Какие проблемы сохранения архитектурного наследия актуальны в Харькове?
Какие памятники архитектуры и истории стали жертвами строительной активности?
Почему выселили Харьковскую научную медицинскую библиотеку?
Как поклонники творчества Зинаиды Серебряковой планируют отметить полувековую годовщину со дня смерти знаменитой художницы?
Наш гость ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Итоги «Прямой линии» будут опубликованы на сайте в понедельник, 28 августа.