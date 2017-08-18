Как в Харькове сохраняют культурное наследие? 18 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Во вторник, 22 августа, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит председатель совета Неформального общества друзей Зинаиды Серебряковой, член Консультативного совета по охране архитектурного наследия при Харьковской областной государственной администрации Михаил Михайлович Красиков.

Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Какие проблемы сохранения архитектурного наследия актуальны в Харькове?

Какие памятники архитектуры и истории стали жертвами строительной активности?

Почему выселили Харьковскую научную медицинскую библиотеку?

Как поклонники творчества Зинаиды Серебряковой планируют отметить полувековую годовщину со дня смерти знаменитой художницы?



Наш гость ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua



Итоги «Прямой линии» будут опубликованы на сайте в понедельник, 28 августа.