Харьков

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В Харькове пройдет традиционный марафон «Освобождение»

В Харькове пройдет традиционный марафон «Освобождение»
32-й Международный традиционный легкоатлетический марафон «Освобождение» и бег по шоссе, посвященные Дню города и Дню Независимости Украины, пройдут в Харькове 20 августа.
Это один из самых давних марафонов в Украине, что еще раз подчеркивает, что Харьков является спортивной столицей Украины. В этом году в традиционном забеге примут участие около 5 тысяч человек.

– Мы просим участников забега одеваться легко, пить воду на пунктах питания и, конечно, соизмерять свои силы во время забега. По маршруту марафона будут курсировать машины скорой помощи, и в случае плохого самочувствия нужно сразу же обращаться к специалистам. Пожалуйста, не переоцените свои силы и возможности, – предупреждает директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

Среди участников марафона – харьковчане, участники боевых действий, спортсмены с инвалидностью, представители других городов Украины и стран ближнего зарубежья, а также гости из городов-побратимов. Они будут бежать дистанции на 3 км, 10 км, 21 км и 42,195 км.

Старт забегов на дистанции 10 км, 21 км, 42,195 км начнется в 8:00 на ул. Новгородской (стадион «Динамо»). В забеге на эти дистанции примут участие около 1 тыс. человек. Самый массовый забег – на 3 км – стартует там же в 8:10.

Маршрут забегов следующий: ул. Новгородская (восточные ворота стадиона «Динамо») – ул. Динамовская – ул. Веснина – ул. Сумская – Белгородское шоссе – поселок Пятихатки – Белгородское шоссе – ул. Сумская – ул. Веснина – ул. Динамовская – ул. Новгородская – стадион «Динамо».

Каждый спортсмен на финише получит сертификат «Участник Харьковского марафона-2017». А участникам боевых действий, спортсменам с инвалидностью, спортивным семьям, а также самым юным и самым старшим участникам марафона будут вручены призы от Харьковского горсовета.

Регистрация участников будет проходить на стадионе «Динамо» (ул. Динамовская, 3) с 9:00 до 17:00 19 августа, для иногородних участников, которые не успели пройти регистрацию, – с 6:30 до 7:30 20 августа. С собой необходимо иметь медицинские справки, сообщает пресс-служба горсовета.

В связи с марафоном по его маршруту с 7:00 до 15:00 20 августа запретят движение транспорта. В частности: ул. Новгородская, на участке от ул. Липовой до ул. Динамовской, – ул. Динамовская, на участке от ул. Новгородской до ул. Тринклера, – въезд Тринклера – ул. Веснина, на участке от въезда Тринклера до ул. Сумской, – ул. Сумская, на участке от ул. Веснина до ул. Деревянко, – Белгородское шоссе, от ул. Деревянко до ул. Академика Курчатова.

На этот период будет запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской и Белгородскому шоссе – на участке от пр. Независимости до ул. Академика Проскуры, по ул. Академика Проскуры, ул. Чкалова, ул. Лесопарковой и ул. Деревянко – на участке от Белгородского шоссе до ул. Балакирева. В связи с этим движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

троллейбус №2: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – ул. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пл. Свободы;

троллейбус №12: ул. Клочковская – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов – ул. Деревянко – ул. Балакирева – разворотный круг «Больница скорой помощи».

Кроме того, 20 августа не будет работать платная парковка по ул. Веснина: от ул. Сумской до въезда Тринклера.

Также на время проведения марафона, с 7:00 до 15:00, изменят маршруты движения автобусы №17э, 33э, 55э, 65э, 78э, 89э, 202э, 215э, 223э, 263э, 271э, 278э, 291э, 296э, 302э.

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