В Харькове пройдет традиционный марафон «Освобождение» 18 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

32-й Международный традиционный легкоатлетический марафон «Освобождение» и бег по шоссе, посвященные Дню города и Дню Независимости Украины, пройдут в Харькове 20 августа.