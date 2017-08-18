Харьков

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В Харькове откроют мемориальную доску Ивану Коринько

В Харькове откроют мемориальную доску Ивану Коринько
Открытие мемориальной доски бывшему генеральному директору КП «Харьковводоканал» Ивану Коринько состоится в понедельник, 21 августа, по адресу: пр. Юбилейный, 28-а.
Мемориальную доску установят по случаю годовщины со дня рождения Ивана Коринько. Памятный знак будет установлен на административном здании КП «Харьковводоканал».

Начало церемонии – в 10:00.

После открытия мемориальной доски в актовом зале состоится презентация книги «Иван Коринько. Грани Жизни», рассказывающей об Иване Васильевиче, который был не только талантливым руководителем, но и отзывчивым товарищем для своих коллег и работников предприятия.
Справка
Иван Васильевич Коринько – заслуженный работник сферы услуг Украины, профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. Был депутатом Харьковского горсовета. Возглавлял коммунальное предприятие по очистке сточных вод, которое сейчас называется КП «Харьковводоканал», с 1995 по ноябрь 2015 года. Иван Коринько скоропостижно скончался 30 июня 2016 года на 67-м году жизни.

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