В Минсоцполитики внесли коррективы в начисление субсидий 18 августа 2017 г. источник 0 0

Теперь на новый отопительный сезон 2017-18 гг. - с 1 октября 2017 - при расчете размера субсидии будут учтены доходы за I и II квартал 2017 года. А на неотапливаемый период - с 1 мая 2018 - по III и IV квартал 2017 года.

Как сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева, на правительственную горячую линию поступало немало замечаний от граждан, с вопросом, почему считают прошлогодние доходы, если сейчас не работаю, или получаю меньшую заработную плату.



"Это объективно. Потому, гражданин, например, весь прошлый год работал и получал высокую заработную плату. В этом году по тем или иным причинам уволился с работы и нуждается в помощи в оплате коммуналки по объективным причинам. Социально несправедливо считать его прошлогодние доходы, когда он мог самостоятельно оплачивать счета за тепло, электроэнергию и воду. Поэтому правительство пошло навстречу таким людям, адаптируя их социальное положение до даты назначения субсидии", - отметил Рева.



Кроме того, Рева отметил, что в мае-июне этого года возникли задержки с переназначением субсидий на летний период, из-за того, что фискальная служба не смогла вовремя предоставить информацию о доходах граждан за I квартал этого года.