В Харькове на семнадцатиэтажном доме появится новый мурал

Создает граффити художник и технический директор творческой группы Kailas-V Андрей Пальваль. По его словам, это авторская работа, а не скопированный орнамент.
Как сообщил художник, общая площадь рисунка составит более 600 кв. м, для его создания понадобится около 200 кг водоэмульсионной краски. Художник обещает сделать его ярким и самобытным. Мурал планируется завершить ко Дню города, передает сайт Харьковского горсовета
.
Отметим, что в Харькове уже есть несколько новых муралов на стенах домов. В частности, яркое панно с птицами недавно появилось на доме по пр. Тракторостроителей, 142. А на доме по ул. Кузнечной, 6 создаУборка территории проводится в районах Харькова накануне празднования Дня города.
Так, в Слободском районе сегодня, 19 августа, прошел субботник в парке Машиностроителей, где состоятся основные районные мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения Харькова и Дню города. В парке покосили траву и вырубили кустарники, обрезали сухие ветки деревьев, собрали и вывезли мусор, а также покрасили скамейки.
Кроме того, уборку провели на центральных магистралях, в парках и скверах, вокруг учебных и лечебных заведений, на территории рынков, торговых площадок, вокруг супермаркетов и магазинов, на улицах и на бесхозных территория. Так, покосили траву и вырубили поросль на Московском проспекте, проспектах Гагарина, Льва Ландау, Героев Сталинграда, Петра Григоренко, а также на улицах Зерновой, Ньютона, Плехановской, Молочной и Танкопия. Во дворах жилых домов провели благоустройство детских площадок.
В уборке приняли участие представители общественных организаций, сотрудники администрации района, местные жители, курсанты Харьковского национального университета внутренних дел, представители предприятий района.
По итогам субботника в Слободском районе вывезли более 40 куб. м мусора, покрасили 50 скамеек, побелили деревья, а также установили 130 евроурн. Всего в благоустройстве района приняли участие более 1870 человек, было задействовано 55 единиц спецтехники.
Кроме того, уборку территории провели в Шевченковском районе. Так, силами работников администрации района, коммунальных предприятий и работников бюджетных организаций навели порядок вокруг детских садов и школ, убрали мусор и листву вдоль «красных линий», а также покосили траву и вырубили кустарники.ли мурал с Успенским собором.