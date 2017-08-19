Харьковский региональный центр админуслуг почти достроен 19 августа 2017 г. Мирослава Лебедь 1 1

Строительство крупнейшего в Украине центра по предоставлению административных и социальных услуг находится на завершающем этапе.

Сейчас решаются вопросы по подключению коммуникационных систем и программного обеспечения.



Насколько службы, которые будут предоставлять услуги в Региональном ЦПАУ, готовы к началу работы, обсуждалось во время координационного совещания в облгосадминистрации.



– Харьковский региональный центр по предоставлению административных и социальных услуг будет самым большим и мощным в стране – с возможностью предоставления до 450 услуг в одном месте. Именно такой системный подход к предоставлению услуг, который мы воплощаем, является залогом внедрения европейских стандартов, - сказала на совещании глава области Юлия Светличная.



Она отметила, что проект реализуется в области совместными усилиями – ХОГА, Харьковским городским советом и международными партнерами. Подобный проект реализуется впервые не только в Харьковской области, но и в Украине в целом. Поэтому сначала его запустят в экспериментальном режиме.



– Мы работаем вместе с нашими международными партнерами и экспертами, чтобы избежать проблемных моментов, – отметила глава ХОГА. – После открытия в центре будет предоставляться около 300 услуг. Когда процесс будет налажен, постепенно будем увеличивать количество услуг до 450.



По данным руководителя области, в центре будут работать около 320 сотрудников, которые будут предоставлять услуги 2–2,5 тысячам граждан ежедневно. Обращаться в центр смогут не только жители Харьковщины, но и соседних регионов.



В ходе совещания Юлия Светличная поручила уделить особое внимание оказанию услуг Государственной фискальной службы. Часть из них касается предоставления разрешений малому и среднему бизнесу.



– Прозрачное предоставление разрешений будет создавать в области благоприятный бизнес-климат, что является залогом привлечения инвестиций и активизации экономических процессов. Для нас это одна из основных задач, – отметила председатель ХОГА.



По данным руководителей всех служб, в подготовке к работе не возникает существенных проблем.



– На сегодня у нас полная координация и понимание, – подытожила совещание Юлия Светличная. – В случае необходимости прошу все службы обращаться в областную администрацию, мы предоставим всю необходимую помощь для решения проблемных вопросов. Все риски должны быть исключены до открытия центра.



Строительство центра собираются завершить до Дня города.