Харьковский региональный центр админуслуг почти достроен
19 августа 2017 г.
Мирослава Лебедь
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Строительство крупнейшего в Украине центра по предоставлению административных и социальных услуг находится на завершающем этапе.
Сейчас решаются вопросы по подключению коммуникационных систем и программного обеспечения.
Насколько службы, которые будут предоставлять услуги в Региональном ЦПАУ, готовы к началу работы, обсуждалось во время координационного совещания в облгосадминистрации.
– Харьковский региональный центр по предоставлению административных и социальных услуг будет самым большим и мощным в стране – с возможностью предоставления до 450 услуг в одном месте. Именно такой системный подход к предоставлению услуг, который мы воплощаем, является залогом внедрения европейских стандартов, - сказала на совещании глава области Юлия Светличная.
Она отметила, что проект реализуется в области совместными усилиями – ХОГА, Харьковским городским советом и международными партнерами. Подобный проект реализуется впервые не только в Харьковской области, но и в Украине в целом. Поэтому сначала его запустят в экспериментальном режиме.
– Мы работаем вместе с нашими международными партнерами и экспертами, чтобы избежать проблемных моментов, – отметила глава ХОГА. – После открытия в центре будет предоставляться около 300 услуг. Когда процесс будет налажен, постепенно будем увеличивать количество услуг до 450.
По данным руководителя области, в центре будут работать около 320 сотрудников, которые будут предоставлять услуги 2–2,5 тысячам граждан ежедневно. Обращаться в центр смогут не только жители Харьковщины, но и соседних регионов.
В ходе совещания Юлия Светличная поручила уделить особое внимание оказанию услуг Государственной фискальной службы. Часть из них касается предоставления разрешений малому и среднему бизнесу.
– Прозрачное предоставление разрешений будет создавать в области благоприятный бизнес-климат, что является залогом привлечения инвестиций и активизации экономических процессов. Для нас это одна из основных задач, – отметила председатель ХОГА.
По данным руководителей всех служб, в подготовке к работе не возникает существенных проблем.
– На сегодня у нас полная координация и понимание, – подытожила совещание Юлия Светличная. – В случае необходимости прошу все службы обращаться в областную администрацию, мы предоставим всю необходимую помощь для решения проблемных вопросов. Все риски должны быть исключены до открытия центра.
Строительство центра собираются завершить до Дня города.