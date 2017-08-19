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65 лет назад «Южмаш» провел первое испытание ракетного двигателя

65 лет назад «Южмаш» провел первое испытание ракетного двигателя
Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул поздравил с юбилеем южмашевцев, днепровцев и всех, кто гордится достижениями страны.
– В 2012 году в честь славных побед покорителей космоса мы открыли в центре Днепра уникальный «Парк ракет». Тогда он был символом достижений. Украина была одной из десяти полноценных космических держав, а по числу космических запусков в мире ежегодно входила в лидирующую пятерку. Сегодня – ориентир на то, что нужно восстановить и умножить. «Южмаш» сейчас работает один день в неделю, многомесячная задолженность по зарплате, массово увольняются уникальные специалисты. Это позор для власти и трагедия для страны. Объединившись, мы вернем Украину на путь развития, а людям – мир и уверенность в будущем. Мы еще будем покорять космос! – сказал Александр Вилкул.

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