65 лет назад «Южмаш» провел первое испытание ракетного двигателя 19 августа 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул поздравил с юбилеем южмашевцев, днепровцев и всех, кто гордится достижениями страны.

– В 2012 году в честь славных побед покорителей космоса мы открыли в центре Днепра уникальный «Парк ракет». Тогда он был символом достижений. Украина была одной из десяти полноценных космических держав, а по числу космических запусков в мире ежегодно входила в лидирующую пятерку. Сегодня – ориентир на то, что нужно восстановить и умножить. «Южмаш» сейчас работает один день в неделю, многомесячная задолженность по зарплате, массово увольняются уникальные специалисты. Это позор для власти и трагедия для страны. Объединившись, мы вернем Украину на путь развития, а людям – мир и уверенность в будущем. Мы еще будем покорять космос! – сказал Александр Вилкул.