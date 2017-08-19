Харьков

  • 461
    •  / 

В Харькове проходят субботники

В Харькове проходят субботники
Уборка территории проводится в районах Харькова накануне празднования Дня города.
Так, в Слободском районе сегодня, 19 августа, прошел субботник в парке Машиностроителей, где состоятся основные районные мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения Харькова и Дню города. В парке покосили траву и вырубили кустарники, обрезали сухие ветки деревьев, собрали и вывезли мусор, а также покрасили скамейки.

Кроме того, уборку провели на центральных магистралях, в парках и скверах, вокруг учебных и лечебных заведений, на территории рынков, торговых площадок, вокруг супермаркетов и магазинов, на улицах и на бесхозных территория. Так, покосили траву и вырубили поросль на Московском проспекте, проспектах Гагарина, Льва Ландау, Героев Сталинграда, Петра Григоренко, а также на улицах Зерновой, Ньютона, Плехановской, Молочной и Танкопия. Во дворах жилых домов провели благоустройство детских площадок.

В уборке приняли участие представители общественных организаций, сотрудники администрации района, местные жители, курсанты Харьковского национального университета внутренних дел, представители предприятий района.

По итогам субботника в Слободском районе вывезли более 40 куб. м мусора, покрасили 50 скамеек, побелили деревья, а также установили 130 евроурн. Всего в благоустройстве района приняли участие более 1870 человек, было задействовано 55 единиц спецтехники.

Кроме того, уборку территории провели в Шевченковском районе. Так, силами работников администрации района, коммунальных предприятий и работников бюджетных организаций навели порядок вокруг детских садов и школ, убрали мусор и листву вдоль «красных линий», а также покосили траву и вырубили кустарники, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей19 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2941 грн
100 USD 2549.04 грн
100 EUR 2992.57 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи