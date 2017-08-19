В Харькове проходят субботники

Так, в Слободском районе сегодня, 19 августа, прошел субботник в парке Машиностроителей, где состоятся основные районные мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения Харькова и Дню города. В парке покосили траву и вырубили кустарники, обрезали сухие ветки деревьев, собрали и вывезли мусор, а также покрасили скамейки.
Кроме того, уборку провели на центральных магистралях, в парках и скверах, вокруг учебных и лечебных заведений, на территории рынков, торговых площадок, вокруг супермаркетов и магазинов, на улицах и на бесхозных территория. Так, покосили траву и вырубили поросль на Московском проспекте, проспектах Гагарина, Льва Ландау, Героев Сталинграда, Петра Григоренко, а также на улицах Зерновой, Ньютона, Плехановской, Молочной и Танкопия. Во дворах жилых домов провели благоустройство детских площадок.
В уборке приняли участие представители общественных организаций, сотрудники администрации района, местные жители, курсанты Харьковского национального университета внутренних дел, представители предприятий района.
По итогам субботника в Слободском районе вывезли более 40 куб. м мусора, покрасили 50 скамеек, побелили деревья, а также установили 130 евроурн. Всего в благоустройстве района приняли участие более 1870 человек, было задействовано 55 единиц спецтехники.
Кроме того, уборку территории провели в Шевченковском районе. Так, силами работников администрации района, коммунальных предприятий и работников бюджетных организаций навели порядок вокруг детских садов и школ, убрали мусор и листву вдоль «красных линий», а также покосили траву и вырубили кустарники, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета
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