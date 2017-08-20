Происшествия

  • 502
    •  / 

В Харьковской области коровы страдают от лейкоза

В Харьковской области коровы страдают от лейкоза
Восемь неблагополучных (по лейкозу коров) специализированных сельхозпредприятий находятся в Харьковской области, одно - в Киевской области.
Об этом сообщил директор Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Борис Кобаль на круглом столе в Харькове, пишет "Слобідський край".

По словам Кобаля, по состоянию на 1 июля 2017 года в Украине существует девять неблагополучных по лейкозу сельскохозяйственных предприятий. В них содержится 1 тыс. 572 больных животных.

Кобаль также отметил, что опасным для Украины является ящур.

"Последний случай этого заболевания у нас в стране был зафиксирован в 1988 году, а с 1992 года мы имеем статус государства,  свободного от применения вакцинации, однако болезнь "прописалась" в соседних странах. Основная буферная зона находится в России, где якобы проводится прививка для профилактики данного заболевания. Однако из достоверных источников мы знаем, что и в этой зоне есть вспышки ящура. Вызваны они вирусом возбудителя, к которому сегодня нет вакцины, - так называемая "новая Азия". Вспышки ящура есть и на территории Турции, Саудовской Аравии, Казахстана, Китая, Монголии", - отметил Кобаль.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей20 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2941 грн
100 USD 2549.04 грн
100 EUR 2992.57 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи