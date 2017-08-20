В Харьковской области коровы страдают от лейкоза 20 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Восемь неблагополучных (по лейкозу коров) специализированных сельхозпредприятий находятся в Харьковской области, одно - в Киевской области.

Об этом сообщил директор Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Борис Кобаль на круглом столе в Харькове, пишет "Слобідський край".



По словам Кобаля, по состоянию на 1 июля 2017 года в Украине существует девять неблагополучных по лейкозу сельскохозяйственных предприятий. В них содержится 1 тыс. 572 больных животных.



Кобаль также отметил, что опасным для Украины является ящур.



"Последний случай этого заболевания у нас в стране был зафиксирован в 1988 году, а с 1992 года мы имеем статус государства, свободного от применения вакцинации, однако болезнь "прописалась" в соседних странах. Основная буферная зона находится в России, где якобы проводится прививка для профилактики данного заболевания. Однако из достоверных источников мы знаем, что и в этой зоне есть вспышки ящура. Вызваны они вирусом возбудителя, к которому сегодня нет вакцины, - так называемая "новая Азия". Вспышки ящура есть и на территории Турции, Саудовской Аравии, Казахстана, Китая, Монголии", - отметил Кобаль.