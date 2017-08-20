Советы от ВХ

  • 220
    •  / 

Зонт не должен доставлять неудобств

Зонт не должен доставлять неудобств
Когда за окном безоблачное небо, а на градуснике ртутный столбик не опускается ниже отметки «30», сложно поверить, что до наступления осени осталось всего две недели.
Если верить народной мудрости о том, что телегу нужно готовить зимой, а сани – летом, сейчас – самое время озаботиться покупкой качественного и удобного зонта.

Прежде чем остановить выбор на конкретном экземпляре, необходимо решить, какая модель при случае укроет от дождя, но доставит минимум неудобств в его отсутствие.

– Лидерами продаж являются складные зонты, которые умещаются даже в женский клатч, – рассказывает продавец-консультант Павел. – Это очень удобно, однако следует помнить, что самые маленькие зонтики — первый претендент на поломку. Чем сложнее механизм, тем больше опасность поломки. А вот зонты-трости — самые долговечные и прочные. Стильный внешний вид, простая конструкция, зашкаливающая надежность - ломаться здесь попросту нечему! Однако они громоздки и требуют соответствующего стиля в одежде – девушки, которые предпочитают спортивный стиль, выглядят с ними нелепо.

Таким образом, по типу все зонты можно разделить на две большие категории. К первой относятся все модели, которые не имеют сложений. При закрытии такого изделия спицы просто плотно прилегают к каркасу, и уменьшить аксессуар в размере невозможно.

Вторая категория – зонты, каркас которых можно сложить в несколько раз – в два, три, четыре или даже пять. Особенно популярными как среди мужчин, так и среди женщин являются компактные модели. Такие зонты можно носить в дамской сумочке, деловом портфеле или возить в бардачке и вспоминать о них только во время непогоды. К тому же, поскольку эти аксессуары являются сегодня самыми популярными, выбор их расцветок будет весьма широк.

Недостатки складных зонтов – в самой конструкции. Большее количество деталей создает большую вероятность поломки механизма. Также со складными зонтиками нужно уметь аккуратно обращаться, чтобы не травмировать себя или окружающих (особенно это относится к системам «полуавтомат» или «автомат»).

Тем не менее, при покупке зонта прежде всего нужно ориентироваться на размер изделия в сложенном виде. Конечно, трости будут самыми длинными и громоздкими, а вот для складных зонтов, которые теоретически подбираются под сумку или портфель, разница даже в несколько сантиметров будет существенной. Оптимальный размер зонта в три сложения со стандартным размером купола – 30-35 сантиметров. Меньшие модели имеют больше сложений, большие – как правило, выполнены в два сложения и напоминают мини-трость. Главное – выбрать именно ту модель, которая отвечает конкретным критериям, чтобы потом не впихивать понравившийся зонт по диагонали в небольшую повседневную сумку.

Автомат не всегда надежен


Очень важен при выборе зонта механизм сложения. Существует три типа – механический, полуавтомат и полный автомат.

Изделия с механическим типом сложения уже давно зарекомендовали себя как одни из самых надежных, говорит продавец-консультант Павел. В этом случае аксессуар необходимо открывать и закрывать вручную. Это требует некоторых усилий, однако такие модели оценят женщины и мужчины, которым важна компактность. Такие зонты (если они имеют пять сложений) занимают очень мало места – их длина в сложенном виде – всего 16-19 см.

Зонты с механизмом «полуавтомат» в настоящее время являются самыми распространенными. Такие изделия открываются без усилий – достаточно только нажать кнопку. А вот складывать их приходится вручную. По сравнению с предыдущим типом эти модели значительно экономят время и силы своего владельца, при этом являясь отличным компромиссом в соотношении «цена-качество».

Аксессуары с полностью автоматическим механизмом раскрытия становятся все более популярными. Купол такого изделия открывается и закрывается автоматически – это чрезвычайно удобно в транспорте или при сильном дожде и ветре. Однако следует учитывать, что цена на такие модели несколько выше. Зонт с системой «полный автомат» также предполагает большую нагрузку на элементы конструкции, что повышает вероятность поломок.

– Кроме механизма сложения, при покупке необходимо обязательно обратить внимание на каркас зонта. В легких моделях используется алюминий, в экземплярах с увеличенным куполом – карбон, а основная масса изделий изготовлена из сплавов стали и металлов. Все каркасы, кроме алюминиевого, славятся прочностью, а преимуществом последнего является только малый вес – на долговечность рассчитывать не стоит, – уверен Павел.

Спицы – это основа под купол, поэтому они должны быть крепкими, надежными и высококачественными. Их количество колеблется от пяти до двадцати четырех или даже тридцати шести, но для повседневного зонта достаточно восьми-десяти – именно столько и предлагают основные производители на рынке.

– Полезной функцией в любом зонте является система «антиветер», которая позволяет продлить жизнь изделия в условиях шквальных ветров, которые так часто случаются в дождливые или снежные дни, – рассказывает Павел. – Стоимость такой модели будет выше, но это является ее единственным недостатком, учитывая возрастающую долговечность изделия, защиту от поломок и комфорт эксплуатации.

Чтобы не было мучительно больно


Если при выборе зонта не обратить внимание на форму ручки и материал, из которого она изготовлена, при сильном ветре можно травмировать кисть.

К примеру, маленькая ручка зонта очень неудобна. Она «обещает» владельцу колоссальное напряжение, вплоть до микронадрывов в суставах. А вот ручка крючком равномерно распределяет нагрузку по ладони.

Не менее важен и материал. Так, пластиковая рукоятка практически гарантировано треснет при падении. Не намного прочнее и деревянная, однако выглядит она куда эффектнее. А вот прорезиненная ручка — самый надежный вариант. Она хорошо лежит в руке, не выскальзывает и служит гораздо дольше своих «коллег».

Эпонж озадачит натуральным видом


Выбирая зонт, не следует забывать, что встречают по одежке. И в данном случае речь идет не столько о цветовом решении купола, сколько о материале, из которого он изготовлен.

В современных зонтах используются разные виды тканей: нейлон, полиэстер, жаккард, сатин, эпонж. Некоторые модели имеют тефлоновую пропитку – это позволяет создать дополнительную защиту от воздействия воды.

Нейлон – наиболее дешевый и тонкий материал, который используется при производстве зонтов. К сожалению, его срок эксплуатации также не длителен.

Чтобы зонт служил дольше, следует обратить внимание на полиэстер - синтетический прочный и водостойкий материал, который просто создан для использования в производстве куполов. Недостатком такой ткани может служить только обычный внешний вид – на особый блеск и шелковистость в этом случае рассчитывать не приходится.

Сатин или жаккард, являясь производными шелка, выглядят более выигрышно. Однако такие материалы могут быть не столь долговечны, и только специальные пропитки помогают им «носиться» хорошо.

Эпонж – полиэстер с хлопковой примесью – считается удобным и интересным материалом нового поколения. Приятный на ощупь за счет натуральной хлопковой нити и быстро сохнущий зонт не раз порадует своего хозяина. Недостатком станет только более высокая цена и специфический внешний вид купола – в нем нет эффекта «синтетического материала», что довольно непривычно для зонтов.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей20 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2941 грн
100 USD 2549.04 грн
100 EUR 2992.57 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи