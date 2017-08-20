Зонт не должен доставлять неудобств

Когда за окном безоблачное небо, а на градуснике ртутный столбик не опускается ниже отметки «30», сложно поверить, что до наступления осени осталось всего две недели.
Если верить народной мудрости о том, что телегу нужно готовить зимой, а сани – летом, сейчас – самое время озаботиться покупкой качественного и удобного зонта.
Прежде чем остановить выбор на конкретном экземпляре, необходимо решить, какая модель при случае укроет от дождя, но доставит минимум неудобств в его отсутствие.
– Лидерами продаж являются складные зонты, которые умещаются даже в женский клатч, – рассказывает продавец-консультант Павел. – Это очень удобно, однако следует помнить, что самые маленькие зонтики — первый претендент на поломку. Чем сложнее механизм, тем больше опасность поломки. А вот зонты-трости — самые долговечные и прочные. Стильный внешний вид, простая конструкция, зашкаливающая надежность - ломаться здесь попросту нечему! Однако они громоздки и требуют соответствующего стиля в одежде – девушки, которые предпочитают спортивный стиль, выглядят с ними нелепо.
Таким образом, по типу все зонты можно разделить на две большие категории. К первой относятся все модели, которые не имеют сложений. При закрытии такого изделия спицы просто плотно прилегают к каркасу, и уменьшить аксессуар в размере невозможно.
Вторая категория – зонты, каркас которых можно сложить в несколько раз – в два, три, четыре или даже пять. Особенно популярными как среди мужчин, так и среди женщин являются компактные модели. Такие зонты можно носить в дамской сумочке, деловом портфеле или возить в бардачке и вспоминать о них только во время непогоды. К тому же, поскольку эти аксессуары являются сегодня самыми популярными, выбор их расцветок будет весьма широк.
Недостатки складных зонтов – в самой конструкции. Большее количество деталей создает большую вероятность поломки механизма. Также со складными зонтиками нужно уметь аккуратно обращаться, чтобы не травмировать себя или окружающих (особенно это относится к системам «полуавтомат» или «автомат»).
Тем не менее, при покупке зонта прежде всего нужно ориентироваться на размер изделия в сложенном виде. Конечно, трости будут самыми длинными и громоздкими, а вот для складных зонтов, которые теоретически подбираются под сумку или портфель, разница даже в несколько сантиметров будет существенной. Оптимальный размер зонта в три сложения со стандартным размером купола – 30-35 сантиметров. Меньшие модели имеют больше сложений, большие – как правило, выполнены в два сложения и напоминают мини-трость. Главное – выбрать именно ту модель, которая отвечает конкретным критериям, чтобы потом не впихивать понравившийся зонт по диагонали в небольшую повседневную сумку.
Автомат не всегда надежен
Очень важен при выборе зонта механизм сложения. Существует три типа – механический, полуавтомат и полный автомат.
Изделия с механическим типом сложения уже давно зарекомендовали себя как одни из самых надежных, говорит продавец-консультант Павел. В этом случае аксессуар необходимо открывать и закрывать вручную. Это требует некоторых усилий, однако такие модели оценят женщины и мужчины, которым важна компактность. Такие зонты (если они имеют пять сложений) занимают очень мало места – их длина в сложенном виде – всего 16-19 см.
Зонты с механизмом «полуавтомат» в настоящее время являются самыми распространенными. Такие изделия открываются без усилий – достаточно только нажать кнопку. А вот складывать их приходится вручную. По сравнению с предыдущим типом эти модели значительно экономят время и силы своего владельца, при этом являясь отличным компромиссом в соотношении «цена-качество».
Аксессуары с полностью автоматическим механизмом раскрытия становятся все более популярными. Купол такого изделия открывается и закрывается автоматически – это чрезвычайно удобно в транспорте или при сильном дожде и ветре. Однако следует учитывать, что цена на такие модели несколько выше. Зонт с системой «полный автомат» также предполагает большую нагрузку на элементы конструкции, что повышает вероятность поломок.
– Кроме механизма сложения, при покупке необходимо обязательно обратить внимание на каркас зонта. В легких моделях используется алюминий, в экземплярах с увеличенным куполом – карбон, а основная масса изделий изготовлена из сплавов стали и металлов. Все каркасы, кроме алюминиевого, славятся прочностью, а преимуществом последнего является только малый вес – на долговечность рассчитывать не стоит, – уверен Павел.
Спицы – это основа под купол, поэтому они должны быть крепкими, надежными и высококачественными. Их количество колеблется от пяти до двадцати четырех или даже тридцати шести, но для повседневного зонта достаточно восьми-десяти – именно столько и предлагают основные производители на рынке.
– Полезной функцией в любом зонте является система «антиветер», которая позволяет продлить жизнь изделия в условиях шквальных ветров, которые так часто случаются в дождливые или снежные дни, – рассказывает Павел. – Стоимость такой модели будет выше, но это является ее единственным недостатком, учитывая возрастающую долговечность изделия, защиту от поломок и комфорт эксплуатации.
Чтобы не было мучительно больно
Если при выборе зонта не обратить внимание на форму ручки и материал, из которого она изготовлена, при сильном ветре можно травмировать кисть.
К примеру, маленькая ручка зонта очень неудобна. Она «обещает» владельцу колоссальное напряжение, вплоть до микронадрывов в суставах. А вот ручка крючком равномерно распределяет нагрузку по ладони.
Не менее важен и материал. Так, пластиковая рукоятка практически гарантировано треснет при падении. Не намного прочнее и деревянная, однако выглядит она куда эффектнее. А вот прорезиненная ручка — самый надежный вариант. Она хорошо лежит в руке, не выскальзывает и служит гораздо дольше своих «коллег».
Эпонж озадачит натуральным видом
Выбирая зонт, не следует забывать, что встречают по одежке. И в данном случае речь идет не столько о цветовом решении купола, сколько о материале, из которого он изготовлен.
В современных зонтах используются разные виды тканей: нейлон, полиэстер, жаккард, сатин, эпонж. Некоторые модели имеют тефлоновую пропитку – это позволяет создать дополнительную защиту от воздействия воды.
Нейлон – наиболее дешевый и тонкий материал, который используется при производстве зонтов. К сожалению, его срок эксплуатации также не длителен.
Чтобы зонт служил дольше, следует обратить внимание на полиэстер - синтетический прочный и водостойкий материал, который просто создан для использования в производстве куполов. Недостатком такой ткани может служить только обычный внешний вид – на особый блеск и шелковистость в этом случае рассчитывать не приходится.
Сатин или жаккард, являясь производными шелка, выглядят более выигрышно. Однако такие материалы могут быть не столь долговечны, и только специальные пропитки помогают им «носиться» хорошо.
Эпонж – полиэстер с хлопковой примесью – считается удобным и интересным материалом нового поколения. Приятный на ощупь за счет натуральной хлопковой нити и быстро сохнущий зонт не раз порадует своего хозяина. Недостатком станет только более высокая цена и специфический внешний вид купола – в нем нет эффекта «синтетического материала», что довольно непривычно для зонтов.