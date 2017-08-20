Зонт не должен доставлять неудобств 20 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Когда за окном безоблачное небо, а на градуснике ртутный столбик не опускается ниже отметки «30», сложно поверить, что до наступления осени осталось всего две недели.