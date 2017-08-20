В «ЛандауЦентре» хранятся черепа и челюсти

В каждом центре или музее науки, где представлены разные сферы жизни и знаний, обязательно есть уголок анатомии.

Кстати

Учебный центр «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина создан в январе 2014 года при активной поддержке Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей ХНУ. На сегодняшний день это первый и единственный в Украине приуниверситетский центр интерактивной науки.

На этих площадках представлены не только стенды, плакаты, разнообразные действующие приборы и инсталляции, но и красочные макеты органов человека, чтобы посетители лучше разобрались в очень сложном и удивительно прекрасном строении своего тела.Представьте себе, что вам нужно рассказать и показать своему ребенку, где находится сердце, как оно выглядит, какой формы легкие, из чего состоит кровеносная система, что размещено в нашей голове, объяснить, какой путь проходит обед после того, как мы с аппетитом его проглотили, чем мальчики отличаются от девочек и многое другое. Безусловно, в центре науки должен быть макет внутреннего строения человека. В учебном центре «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина возле этого экспоната всегда ажиотаж!Часто можно наблюдать, как проходит экспериментальный «урок» по анатомии в тихом уголке «ЛандауЦентра». Чей-то папа или чья-то мама, как правило, врачи или биологи, собирают вокруг себя детишек, чтобы в интересной форме, с демонстрациями и занимательными историями, познакомить ребятишек с внутренним миром, в буквальном смысле этого слова. Однажды известный харьковский хирург, который впервые пришел в центр со своей семьей, рассказывал посетителям «ЛЦ», как функционируют органы человека, как работа одного органа влияет на работу целой системы, как иногда в экстремальных условиях приходится спасать жизни людей.К слову сказать, в «ЛандауЦентре» не раз проводились показательные мероприятия, связанные с медициной и анатомией. Например, большой интерес вызвало занятие по биомеханике, где ландауцентровцы имели возможность подержать в руках настоящие протезы, или примерять ортезы, или изучить биомеханику танца, повторяя за тренером ряд упражнений, или научиться при помощи массажа снимать боль в колене. Все может пригодиться в жизни!Также в «ЛандауЦентре» есть стол, на котором размещены макеты человеческого черепа, сердца (его размер увеличен в 15 раз), верхней и нижней челюстей с зубами, а также глаза. Кроме самих макетов, над столом висит большой информационный стенд, где подробно описано строение этих органов и предлагаются цветные их изображения. Что касается описания по строению челюстей, в «ЛандауЦентре» говорят, получили подробную консультацию у университетского стоматолога Валентины Светличной. Доктор не только внимательно изучила материал, который сотрудники планировали напечатать на стенде, но и дала ряд рекомендаций относительно правильного ухаживания за зубами и деснами. Об этом тоже можно почитать на стенде.Иногда одно посещение научного центра может кому-то спасти жизнь или помочь наладить здоровье. И здесь всегда важен интерес и уважительное отношение к знаниям.