Купальщики рискуют заразиться агрессивной инфекцией

По выходным ездим с друзьями на разные водоемы области, но на днях услышал, что после отдыха на реках или водохранилищах можно получить очень нехорошую болезнь – лептоспироз. Верно ли это? Роман
Лептоспироз поражает жизненно важные органы
— Лептоспироз — одна из самых распространенных особо опасных природно-очаговых, зоонозных инфекционных болезней и в мире, и в Украине, — отвечает врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Елена Кондратенко. — Лептоспироз - общее для людей и животных опасное инфекционное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением почек, печени, нервной системы, глаз. Это заболевание дает много осложнений, летальность при лептоспирозе высокая и в среднем составляет 10%.
Источником болезни для человека становятся мелкие млекопитающие (например, мыши и крысы) и домашние животные (прежде всего собаки, свиньи). Заражение людей происходит во время купания в открытых водоемах, на рыбалке, при употреблении инфицированных продуктов и воды, из-за несоблюдения правил личной гигиены. В группе риска — рыбаки, работники сельскохозяйственной отрасли, охотники, туристы.
В организм человека лептоспиры могут попасть не только через пищеварительный тракт, но и через поврежденную кожу, слизистые оболочки рта, носа, глаз.
— Первые признаки заболевания возникают через одну-две недели после инфицирования, — рассказывает Елена Кондратенко. – У человека резко до 39-40˚С повышается температура тела, появляются сильная головная боль, слабость, интенсивная боль в мышцах ног, пояснице, мышцах и суставах. Возможны кровоизлияния в склеры глаз и высыпания на коже, могут появиться признаки желтухи. Тяжелее всего протекает и чаще заканчивается летальным исходом иктерогеморрагический лептоспироз, — основным носителем его возбудителя являются серые крысы.
В каких водоемах Харьковской области можно заразиться лептоспирозом
Природные очаги лептоспироза распространены практически по всей территории нашей страны. Мелкие млекопитающие нередко инфицированы лептоспирами, и в этом кроется причина существования природных очагов инфекции.
— В Харьковской области природные очаги лептоспироза выявлялись в 22 из 27 районах области и в городе Харькове, в пределах которых расположены 76 населенных пунктов. Большинство очагов находятся в поймах рек Северский Донец, Мжа, Уды, Лопань, Орель, Орчик, Оскол. Значительную эпидемическую опасность представляют очаги в местах массового отдыха людей – на берегу Печенежского и Краснооскольского водохранилищ, рекреационной зоны пгт Эсхар. Активность природных очагов увеличивается в летне-осенний период, — говорит Елена Кондратенко. — Дело в том, что в теплое время года люди чаще выбираются на природу, к водоемам (лептоспиры выживают в теплой воде), а также интенсивно проводятся сельскохозяйственные работы, и таким образом повышается риск попадания возбудителя в организм.
Как не стать жертвой коварных лептоспир
Чтобы не заразиться опасной инфекцией, Елена Владимировна рекомендует избегать купания в незнакомых водоемах, особенно вблизи участков с густой растительностью и выпасом сельскохозяйственных животных, не заходить в воду, если на коже есть открытые раны и царапины; не рыбачить, стоя в воде босиком (любителям порыбачить специалист советует пользоваться резиновыми сапогами); не мыть овощи, посуду, руки перед едой водой из открытых водоемов; продукты питания хранить в недоступной для мелких млекопитающих таре. Очень важно в жилых и подсобных помещениях уничтожать мышей и крыс.
Если уберечься от инфекции не удалось, специалист рекомендует при появлении признаков лептоспироза немедленно обращаться к врачам. Это поможет избежать тяжелых, а иногда и фатальных последствий. Смерть чаще всего наступает от острой почечной недостаточности, поэтому очень важно как можно скорее пройти диагностику и начать лечение в условиях стационара.