Купальщики рискуют заразиться агрессивной инфекцией 20 августа 2017 г. Елена Ковальская 0 0

По выходным ездим с друзьями на разные водоемы области, но на днях услышал, что после отдыха на реках или водохранилищах можно получить очень нехорошую болезнь – лептоспироз. Верно ли это?

Роман