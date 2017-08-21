Харьков

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Три сотни резервистов из Харьковской области отправились на военные сборы

Три сотни резервистов из Харьковской области отправились на военные сборы
Три сотни резервистов из Харьковской области отправились на военные сборы Около 300 жителей Харьковщины отправлены на военно-учебные сборы. У них есть опыт службы в районе проведения АТО, все военные входят в армейский резерв.
В течение месяца резервисты будут восстанавливать свои боевые навыки на полигонах и стрельбищах двух частей ВСУ, сообщает пресс-служба ХОГА.

– Всего в августе райвоенкоматы Харьковщины отправят на сборы около 400 военнообязанных, - отметил военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин. - Без преувеличения, это лучшие из лучших патриотов Украины. Ведь большинство из них прошли горячие точки Донбасса, некоторые имеют высокие государственные награды. Поэтому их не пришлось уговаривать прийти в райвоенкоматы и выполнить свой гражданский долг.

16 августа в войска отправили несколько больших команд резервистов из числа танкистов, пехотинцев, артиллеристов, воинов-связистов и других военных специалистов.

По словам Юрия Калгушкина, в конце месяца его подчиненные направят на сборы еще одну команду военнообязанных.

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