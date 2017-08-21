Три сотни резервистов из Харьковской области отправились на военные сборы 21 августа 2017 г. Алевтина Пивень 0 0

Около 300 жителей Харьковщины отправлены на военно-учебные сборы. У них есть опыт службы в районе проведения АТО, все военные входят в армейский резерв.

В течение месяца резервисты будут восстанавливать свои боевые навыки на полигонах и стрельбищах двух частей ВСУ, сообщает пресс-служба ХОГА.



– Всего в августе райвоенкоматы Харьковщины отправят на сборы около 400 военнообязанных, - отметил военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин. - Без преувеличения, это лучшие из лучших патриотов Украины. Ведь большинство из них прошли горячие точки Донбасса, некоторые имеют высокие государственные награды. Поэтому их не пришлось уговаривать прийти в райвоенкоматы и выполнить свой гражданский долг.



16 августа в войска отправили несколько больших команд резервистов из числа танкистов, пехотинцев, артиллеристов, воинов-связистов и других военных специалистов.



По словам Юрия Калгушкина, в конце месяца его подчиненные направят на сборы еще одну команду военнообязанных.