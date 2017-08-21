Первого сентября в школу пойдут 120 тысяч харьковчан 21 августа 2017 г. Павел Гусев 0 0

За последние пять лет количество учащихся в харьковских школах возросло на 17 тысяч. В этом учебном году, как и в прошлом, в школах прибавилось сто классов.

Больше всего детей будет учиться в начальной школе и 5–6 классах.



Про словам директора Департамента образования Ольги Деменко, в этом учебном году в Харькове за парты сядут более 120 тысяч школьников, сообщает пресс-служба горсовета. Директор департамента отметила, что харьковские школьники могут называться самыми талантливыми в Украине. В этом году они завоевали 157 побед всеукраинского уровня: 77 – на ученических олимпиадах, 33 – на конкурсе-защите работ Малой академии наук и 47 - на предметных турнирах.



– Еще одна цифра, которую ни один город не преодолел. Летом этого года наши ребята, которые победили на всеукраинских олимпиадах, участвовали и в международных. Восемь из девяти харьковских школьников привезли медали. Только физико-математический лицей одержал четыре международные победы, – говорит Ольга Деменко.