Харьков

  • 389
    •  / 

В Харькове открыли новый памятник

В Харькове открыли новый памятник
В Харькове открыли новый памятник Над входом в станцию метро «Исторический музей» на Бурсацком спуске 18 августа установили памятник кошевому атаману Запорожского войска Ивану Сирко.
Как рассказал соавтор проекта, скульптор Александр Ридный, высота постамента - 1,7 м, скульптуры – 5,1 м. Памятник отлит из бронзы, облицовка постамента из серого гранита повторяет оформление выхода из станции метро. Возле атамана установлена пушка на деревянном лафете, сообщили в пресс-службе мэрии.

— В этом месте, по легенде, был вал Харьковской крепости. И вот Иван Сирко стоит на валу, держит флаг со своим родовым гербом – первым гербом Харькова. То есть внешне историческая правда соблюдена с некоторыми корректировками на образ, выразительность. В целом мне памятник нравится, – говорит скульптор.

Александр Ридный напомнил, что идея установить в Харькове монумент Ивану Сирко принадлежала председателю Харьковской областной организации Всеукраинского Союза краеведов Ивану Саратову, который долгие годы занимался изучением жизни атамана. Отливать фигуру начали еще в 2011 году. Таким образом, на реализацию проекта понадобилось около шести лет.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей21 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2549.04 грн
10 RUB 4.2941 грн
100 EUR 2992.57 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи