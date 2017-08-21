В Харькове открыли новый памятник 21 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Над входом в станцию метро «Исторический музей» на Бурсацком спуске 18 августа установили памятник кошевому атаману Запорожского войска Ивану Сирко.

Как рассказал соавтор проекта, скульптор Александр Ридный, высота постамента - 1,7 м, скульптуры – 5,1 м. Памятник отлит из бронзы, облицовка постамента из серого гранита повторяет оформление выхода из станции метро. Возле атамана установлена пушка на деревянном лафете, сообщили в пресс-службе мэрии.



— В этом месте, по легенде, был вал Харьковской крепости. И вот Иван Сирко стоит на валу, держит флаг со своим родовым гербом – первым гербом Харькова. То есть внешне историческая правда соблюдена с некоторыми корректировками на образ, выразительность. В целом мне памятник нравится, – говорит скульптор.



Александр Ридный напомнил, что идея установить в Харькове монумент Ивану Сирко принадлежала председателю Харьковской областной организации Всеукраинского Союза краеведов Ивану Саратову, который долгие годы занимался изучением жизни атамана. Отливать фигуру начали еще в 2011 году. Таким образом, на реализацию проекта понадобилось около шести лет.