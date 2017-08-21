В Балаклее установили полторы сотни отопительных котлов 21 августа 2017 г. Альбина Конь 0 0

В домах на улице Арсенальной в Балаклее, пострадавшей от ЧС на 65-м военном арсенале, установили уже 141 котел для индивидуального отопления.

В городе прошло очередное заседание областного штаба, посвященное восстановительным работам.



По словам представителей строительных организаций, на сегодня работы, выполняемые за счет первого транша из государственного бюджета на 100 млн грн, почти завершены. Усиленными темпами строители проводят дополнительные работы на объектах. Сейчас перед подрядчиками стоит задача – убрать строительный мусор и благоустроить территории.



– Необходимым транспортом, погрузчиком, машинами мы обеспечим. К вам просьба: убрать мусор и возле всех объектов навести идеальный порядок, – обратился к представителям строительных организаций председатель Балаклейской РГА Степан Масельский.



Отдельно был рассмотрен вопрос о переводе на индивидуальное отопление жилых домов на ул. Арсенальной. Здесь идет работа по монтажу отопительных приборов – двухконтурных котлов. Из 364 котлов, которые нужно установить, установили уже 141. Следующим этапом будет подключение соответствующего оборудования, установка газовых счетчиков и проведение других работ.



– Работы по переводу на индивидуальное отопление необходимо завершить до 15 сентября, – подчеркнул вице-губернатор Евгений Шахненко.