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В Харькове прошел традиционный марафон «Освобождение»: фоторепортаж

фото: пресс-службы ХОГА и Харьковского горсовета

В Харькове прошел традиционный марафон «Освобождение»: фоторепортаж
ХХХІІ Международный легкоатлетический марафон традиционно прошел в Харькове накануне Дня независимости Украины, Дня Государственного флага и Дня города.
В забеге приняли участие все желающие – от детей до людей в возрасте 60 и старше. В этот раз в забегах приняли участие около 4 тысяч человек.



Среди участников марафона были харьковчане, воины АТО, спортсмены с инвалидностью, представители других городов Украины и зарубежья, а также гости из городов-побратимов.



Они бежали на дистанциях 3 км, 10 км, 21 км и 42,195 км. Единственным обязательным условием для тех, кто решился бежать на дистанции 3 и 10 км, стало разрешение врача на участие в соревнованиях.





Посостязаться в марафоне (42 км 195 м) и полумарафоне (21 км 97 м) могли спортсмены от 18 лет и старше, имеющие допуск соответствующего медицинского учреждения.





Маршрут марафона прошел по центру Харькова – стартовали и финишировали спортсмены на стадионе «Динамо», по пути пробегая улицы Динамовскую, Сумскую и Белгородское шоссе.



Каждый бегун на финише получил сертификат «Участник Харьковского марафона-2017».
А участникам боевых действий, спортсменам с инвалидностью, спортивным семьям, а также самым юным и самым старшим участникам марафона были вручены специальные призы.





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