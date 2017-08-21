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Известный харьковский судья Лазюк отстранен от должности

Известный харьковский судья Лазюк отстранен от должности
Высший совет правосудия до 30 сентября отстранил от должности судью Дзержинского районного суда Харькова Сергея Лазюка.
Как сообщает сайт Высшего совета правосудия, 19 августа совет рассмотрел ходатайство специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого о временном отстранении до 30 сентября 2017 года судьи Сергея Лазюка от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Как сообщил член Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, в ходатайстве указано, что детективами Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, в рамках которого судья Сергей Лазюк подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины – получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды с использованием предоставленной ему власти и служебного положения.

Указанное деяние является тяжким корыстным преступлением в сфере служебной деятельности.

Исследовав ходатайство и приложенные к нему материалы, ВСП удовлетворил данное ходатайство.

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