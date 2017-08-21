Известный харьковский судья Лазюк отстранен от должности

Как сообщает сайт Высшего совета правосудия
, 19 августа совет рассмотрел ходатайство специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого о временном отстранении до 30 сентября 2017 года судьи Сергея Лазюка от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Как сообщил член Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, в ходатайстве указано, что детективами Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, в рамках которого судья Сергей Лазюк подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины – получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды с использованием предоставленной ему власти и служебного положения.
Указанное деяние является тяжким корыстным преступлением в сфере служебной деятельности.
Исследовав ходатайство и приложенные к нему материалы, ВСП удовлетворил данное ходатайство.