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Как прошла «Дорога на Схід»: фото-факты

Как прошла «Дорога на Схід»: фото-факты
18 и 19 августа в Украине прошел литературно-музыкальный фестиваль, хедлайнерами которого стали писатели Сергей Жадан и Юрий Андрухович и музыкальные группы «Тартак», «ШАNА», «The ВЙО», «Жадан и собаки».
На трех сценах фестиваля также выступали музыканты и поэты из Харьковской области и прифронтовых территорий Донбасса. В частности, рок-группы и этноколлективы из Сватово, Славянска, Волновахи.





Действо фестиваля развернулось на нескольких локациях. Также для всех гостей работали ярмарка и фуд-корт.



– Проведение такого масштабного фестиваля в прифронтовом Изюмском районе в очередной раз демонстрирует, что Харьковская область – мирный регион, в котором живет много талантливых людей, любящих свою страну, – считает заместитель председателя – руководитель аппарата ХОГА Анатолий Бабичев, который принял участие в открытии заключительного концерта фестиваля. – Кроме того, проведение подобных мероприятий дает нам возможность привлекать внимание туристов к районам Харьковской области. В этом году совместно с общественными организациями и активистами мы реализовали уже несколько подобных проектов. Это фестивали «Пархомовка – мировые шедевры» в Краснокутском районе, «Шаровский чудокрай» – в Богодуховском районе, «Мистерии Купала» – в Золочевском районе, «Гетманская слава» – в Коломаке. Развитие туризма повлечет за собой создание инфраструктуры и, соответственно, социально-экономическое развитие районов».



Анатолий Бабичев также отметил, что привлечению туристов в Изюмский район будет способствовать ремонт дороги Харьков – Киев – Довжанский, которая проходит через город. Дорога, которая соединяет Харьковскую область с зоной АТО, была разрушена тяжелой техникой. В этом году выделены существенные средства на ремонт этой стратегически важной трассы.

– Уверен, что совместными усилиями власти и гражданских активистов мы сделаем Изюм еще одним центром туристического и фестивального движения на Харьковщине, – уверен Анатолий Бабичев.

А писатель Юрий Андрухович считает, что город Изюм должен называться «Родзинка». В своем блоге писатель сокрушается насчет растущей популярности Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей среди русскоязычных украинцев – жителей восточных регионов. И в качестве альтернативы предлагает жителям западно-украинских областей отправиться на Восток:

«Й от я заплющую очі й починаю це бачити. Натовпи галасливих львовогаличан на підступах до харківського Держпрому або у заповідних лісах Слобожанської Швейцарії. Селфі з ракетою на дніпровському «Південмаші». Ефектне групове фото з Дніпрогесом. Колективні походи по хребтах відвалів у Кривому Розі. Масові зависання в наймодніших чебуречних Маріуполя з обов’язковим і ритуальним виконанням «Там під львівським замком» у фіналі застілля. Для прихильників екстреми – розважально-спортивні стрільби в районі Авдіївки та Станиці Луганської. А також безліч інших захопливих і звабливих пропозицій – країна ж велика і чого в ній лише немає. І хоч куди поїдь чи зайди – всюди ці тьми західняків і все звучить українською, – делится мечтой Юрий Андрухович. – Отакий у мене в найзагальніших рисах dream. Тепер я чекаю не дочекаюся його втілення. А щоби не чекати задовго і якось прискорити процес, я сідаю в потяг до Ізюма і їду на Схід. З надією, що й Ізюм уже невдовзі стане Родзинкою.

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