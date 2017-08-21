Как прошла «Дорога на Схід»: фото-факты 21 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

18 и 19 августа в Украине прошел литературно-музыкальный фестиваль, хедлайнерами которого стали писатели Сергей Жадан и Юрий Андрухович и музыкальные группы «Тартак», «ШАNА», «The ВЙО», «Жадан и собаки».