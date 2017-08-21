Из-за подорожания лекарств украинцам приходится отказываться от лечения 21 августа 2017 г. Денис Вергун 0 0

Украинцам обещают новый виток подорожания медикаментов. Из-за чего аптеки могут вовсе отказаться от закупки ряда и без того дефицитных лекарств.

Снижение спроса может привести к полному исчезновению с аптечных прилавков реанимационных, онкологических и сердечно-сосудистых препаратов, бьют в колокола эксперты.



Несмотря на почти двукратное подорожание с 2014 года, к концу 2017-го украинцам предстоит пережить очередной скачок цен, считают эксперты.



– Лекарства подорожают еще минимум на уровень инфляции — на 12%. В первую очередь это коснется заграничных препаратов, но и в украинских лекарствах порядка 70% импортной составляющей, — сказал президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.



По словам члена Экономического дискуссионного клуба Игоря Гарбарука, в первой декаде августа общая стоимость лекарственной «корзины» (32 самых востребованных украинцами препарата) составила от 1114 грн. (Днепр) до 1206 грн. (Киев).



Максимальный рост цен в августе зафиксировали в Киеве (1,7%), минимальный — во Львове. Здесь стоимость лекарств увеличилась на символические 0,1%.



Лидером роста цен с начала года оказался Харьков (11%), а меньше всего увеличились ценники в Одессе (на 7,4%).



Как менялись цены на самые ходовые позиции:



– бинт стерильный — от 1,9% в Харькове до 43% во Львове;

– но-шпа — от 0,4% в Одессе до 14,4% в Киеве;

– фастум-гель — от 0,3% в Одессе до 3,2% в Киеве.



Подешевел разве что лейкопластырь — на 0,5% в Харькове и 12,1% в Киеве.

В свою очередь, экс-зампредседателя Госслужбы лекарственных средств и изделий медицинского назначения Константин Косяченко отметил, что объективные причины для подорожания лекарств все-таки есть: это рост цен на энергоресурсы и увеличение минимальной зарплаты, которое также закладывается в ценники лекарств на предприятиях.



Свой вклад в прогнозируемое подорожание внесла и грядущая девальвация гривны. Многие поставщики, опасаясь осенней девальвации, уже сейчас начали закладывать в свои прайсы курс 30 грн./$.



– Все контракты по поставкам медпрепаратов заключаются на долгосрочные периоды, поэтому в них закладывают возможные риски, что повышает стоимость лекарств, — заметил Константин Косяченко.



Дальнейшее подорожание лекарств, по мнению экспертов, будет неминуемо вести к вынужденному отказу многих пациентов от лечения. Уже сейчас порядка 30% больных пытаются обойтись без лекарственной помощи в случае недуга.



Те же, кто все еще может себе «позволить» болеть, массово переходят на отечественные препараты — около 75% купленных в аптеках пилюль произведены в Украине. Некоторые из них, по заверениям врачей, не всегда сопоставимы по качеству с зарубежными аналогами.



А вот в денежном эквиваленте все с точностью наоборот. Только 25% денег украинцы тратят на наши лекарства. Оно и понятно: импортные лекарства намного дороже отечественных.



Аптеки на предпочтения украинцев реагируют по-своему. Многие из них просто перестанут закупать дорогие препараты, которые не пользуются устойчивым спросом. Однако проблема в том, что дешевых аналогов на рынке может просто не найтись.



– В связи со снижением платежеспособности населения дорогие лекарства не будут покупать. А это часто как раз те лекарства, которые спасают жизни: начиная от реанимации и заканчивая сердечно-сосудистыми, онко-заболеваниями и т.д. Химиопрепараты просто не будут завозиться. Потребность в них не так значительна, как у других — порядка 100 упаковок в год. Когда у них закончится срок регистрации, они просто исчезнут с украинского рынка, — отметил в разговоре с UBR.ua Виктор Сердюк.



Значительно удешевить лекарства в аптеках -- как украинские, так и импортные -- помогла бы отмена не так давно введенных налогов на лекарства. А именно НДС в размере 7% и налог на импорт медпрепаратов 5%. Такой шаг, по мнению экспертов, позволил бы снизить аптечные цены в среднем на 20%.