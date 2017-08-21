Краски Репину впервые показал двоюродный брат 21 августа 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

В рамках проекта «Экспонат месяца» Харьковский художественный музей представляет жемчужины коллекции, произведения известных отечественных и зарубежных мастеров.

В августе главным экспонатом стало полотно Ильи Репина «Портрет Т.П. Чаплыгина»



Илья Ефимович Репин родился на Харьковщине, в городе Чугуеве, 5 августа 1844 года в семье военного поселенца. На формирование таланта будущего художника большое влияние оказало украинское народное искусство, именно поэтому его первый художественный опыт – роспись скрынь и писанок. У местного иконописца Ивана Бунакова и в школе военных топографов Репин получил первые профессиональные навыки, а основательное художественное образование – в Петербургской Академии художеств.



Харьковский художественный музей гордится самым ценным в Украине собранием произведений мастера. Большинство представленных в экспозиции музея работ связаны с Украиной тематикой или местом их создания. В том числе и портрет Т.П.Чаплыгина, написанный Репиным в 1877 году в родном Чугуеве, сообщается на сайте художественного музея.



В 1876 году после окончания Петербургской Академия искусств и трехлетнего пенсионерского пребывания за границей Репин приезжает в Чугуев. На родине ему работалось хорошо. Он был дома, и этим в значительной мере можно объяснить тот творческий подъем, который художник тогда пережил. Этот период творчества – с октября 1876 по сентябрь 1877 года – стал очень плодотворным для Репина. Тематика работ чугуевского периода разнообразна: современная жанровая картина, портреты, первые наброски будущих работ. За 11 месяцев пребывания в родных местах мастер написал целый ряд портретов: жены Веры Алексеевны, товарища по академии, выдающегося украинского художника Николая Ивановича Мурашко, красавицы Софьи Любицкой, двоюродного брата Трофима Петровича Чаплыгина. Две последние работы, которые находятся в постоянной экспозиции Харьковского художественного музея, наглядно свидетельствуют о становлении Репина – мастера психологического портрета, который сумел подчинить все средства живописного языка выявлению характера модели.



Личность портретированного особенно интересна еще и потому, что из всех двоюродных сестер и братьев, о которых Репин вспоминает в своих мемуарах «Далекое близкое» лишь попутно, Трофима Чаплыгина он выделяет в особенности. С особой теплотой Репин описывает двоюродного брата, который был прекрасным рассказчиком – по воспоминаниям Репина, когда молодежь собиралась вечером у его дяди, Федора Степановича, в большом фруктовом саду, в беседке под калиной, все танцевали и слушали сказки, которые рассказывал Трофим. А главное, именно он первым подарил маленькому Илье Репину краски и научил ими пользоваться.



Сирота Тронька обучался портняжному ремеслу в мастерской крестного отца Репина – портного Касьянова и однажды, на рождественские праздники, его отпустили в дом Репиных. Тогда, еще будучи маленьким мальчиком, Репин впервые увидел краски, которые принес с собой двоюродный брат из города (краски и кисточки Трофиму дал аптекарь, в аптеке сами делали краски). Репин восторженно описывает, как на его глазах произошло настоящее чудо. Трофим начал раскрашивать черно-белые иллюстрации азбуки цветными красками и картинки начали «оживать» под кистью. Первую картинку – арбуз – Трофим так сочно разрисовал красным и зеленым цветом, что захотелось даже его съесть. В книге «Далекое близкое» Репин вспоминает: «Быстро пролетели эти дни праздников с Тронькой. Мы никуда не выходили и ничего не видели, кроме наших раскрашенных картинок, и я даже стал плакать, когда объявили, что Троньке пора домой. Чтобы меня утешить, Трофим оставил мне свои краски, и с этих пор я так в них впился, в свои красочки, прильнув к столу, что меня едва отрывали для обеда и срамили, что я совсем сделался мокрый, как мышь, от усердия и одурел со своими красочками за эти дни. Я раздосадовался и расплакался до того, что у меня пошла из носу кровь и долго шла, и ее долго не могли остановить, и я совсем побледнел».



Оправился маленький Илюша только через три дня – и сразу за краски, и снова носом пошла кровь. По воспоминаниям Репина, он тогда настолько побледнел и ослаб, что не мог сидеть, а только лежал неподвижно, и соседки даже советовали заказывать для него гробик. Но, на счастье, Илья Репин поправился.



– На картине «Портрет Т.П. Чаплыгина» изображен человек, который прожил уже значительную часть своей жизни, – рассказывают в художественном музее. – Почти поясное изображение фигуры максимально приближено к краю холста, создавая впечатление некоторой «тесноты» портретированного в рамках картины. Это же ощущение усилено и сюртуком, туго натянутым на груди и застегнутым на одну пуговицу, что создает видимость сдерживания разворота могучих плеч. Лицо ярко выделено на темном фоне: высокий лоб, густые брови, умный взгляд немного печальных глаз.



Полотно отмечено широтой манеры исполнения, ощущением живописной раскованности – мазок ложится так, что точно моделирует форму и даже предает фактуру кожи лица, изъеденного оспой. Вместе с тем, в нем заметны хорошо усвоенные в ранний период творчества традиционные народные вкусы жителей Слобожанского региона. В частности, это касается колорита портрета – преобладания сочетания зелено-серого и красно-коричневого цветов, которые являются приоритетными в зрительном восприятии слобожанина. В этот период творчества Репина они становятся основной цветовой гаммой художника и получают многократное воплощение в известных произведениях мастера.