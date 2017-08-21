Культура

  • 120
    •  / 

Краски Репину впервые показал двоюродный брат

Краски Репину впервые показал двоюродный брат
В рамках проекта «Экспонат месяца» Харьковский художественный музей представляет жемчужины коллекции, произведения известных отечественных и зарубежных мастеров.
В августе главным экспонатом стало полотно Ильи Репина «Портрет Т.П. Чаплыгина»

Илья Ефимович Репин родился на Харьковщине, в городе Чугуеве, 5 августа 1844 года в семье военного поселенца. На формирование таланта будущего художника большое влияние оказало украинское народное искусство, именно поэтому его первый художественный опыт – роспись скрынь и писанок. У местного иконописца Ивана Бунакова и в школе военных топографов Репин получил первые профессиональные навыки, а основательное художественное образование – в Петербургской Академии художеств.

Харьковский художественный музей гордится самым ценным в Украине собранием произведений мастера. Большинство представленных в экспозиции музея работ связаны с Украиной тематикой или местом их создания. В том числе и портрет Т.П.Чаплыгина, написанный Репиным в 1877 году в родном Чугуеве, сообщается на сайте художественного музея.

В 1876 году после окончания Петербургской Академия искусств и трехлетнего пенсионерского пребывания за границей Репин приезжает в Чугуев. На родине ему работалось хорошо. Он был дома, и этим в значительной мере можно объяснить тот творческий подъем, который художник тогда пережил. Этот период творчества – с октября 1876 по сентябрь 1877 года – стал очень плодотворным для Репина. Тематика работ чугуевского периода разнообразна: современная жанровая картина, портреты, первые наброски будущих работ. За 11 месяцев пребывания в родных местах мастер написал целый ряд портретов: жены Веры Алексеевны, товарища по академии, выдающегося украинского художника Николая Ивановича Мурашко, красавицы Софьи Любицкой, двоюродного брата Трофима Петровича Чаплыгина. Две последние работы, которые находятся в постоянной экспозиции Харьковского художественного музея, наглядно свидетельствуют о становлении Репина – мастера психологического портрета, который сумел подчинить все средства живописного языка выявлению характера модели.

Личность портретированного особенно интересна еще и потому, что из всех двоюродных сестер и братьев, о которых Репин вспоминает в своих мемуарах «Далекое близкое» лишь попутно, Трофима Чаплыгина он выделяет в особенности. С особой теплотой Репин описывает двоюродного брата, который был прекрасным рассказчиком – по воспоминаниям Репина, когда молодежь собиралась вечером у его дяди, Федора Степановича, в большом фруктовом саду, в беседке под калиной, все танцевали и слушали сказки, которые рассказывал Трофим. А главное, именно он первым подарил маленькому Илье Репину краски и научил ими пользоваться.

Сирота Тронька обучался портняжному ремеслу в мастерской крестного отца Репина – портного Касьянова и однажды, на рождественские праздники, его отпустили в дом Репиных. Тогда, еще будучи маленьким мальчиком, Репин впервые увидел краски, которые принес с собой двоюродный брат из города (краски и кисточки Трофиму дал аптекарь, в аптеке сами делали краски). Репин восторженно описывает, как на его глазах произошло настоящее чудо. Трофим начал раскрашивать черно-белые иллюстрации азбуки цветными красками и картинки начали «оживать» под кистью. Первую картинку – арбуз – Трофим так сочно разрисовал красным и зеленым цветом, что захотелось даже его съесть. В книге «Далекое близкое» Репин вспоминает: «Быстро пролетели эти дни праздников с Тронькой. Мы никуда не выходили и ничего не видели, кроме наших раскрашенных картинок, и я даже стал плакать, когда объявили, что Троньке пора домой. Чтобы меня утешить, Трофим оставил мне свои краски, и с этих пор я так в них впился, в свои красочки, прильнув к столу, что меня едва отрывали для обеда и срамили, что я совсем сделался мокрый, как мышь, от усердия и одурел со своими красочками за эти дни. Я раздосадовался и расплакался до того, что у меня пошла из носу кровь и долго шла, и ее долго не могли остановить, и я совсем побледнел».

Оправился маленький Илюша только через три дня – и сразу за краски, и снова носом пошла кровь. По воспоминаниям Репина, он тогда настолько побледнел и ослаб, что не мог сидеть, а только лежал неподвижно, и соседки даже советовали заказывать для него гробик. Но, на счастье, Илья Репин поправился.

– На картине «Портрет Т.П. Чаплыгина» изображен человек, который прожил уже значительную часть своей жизни, – рассказывают в художественном музее. – Почти поясное изображение фигуры максимально приближено к краю холста, создавая впечатление некоторой «тесноты» портретированного в рамках картины. Это же ощущение усилено и сюртуком, туго натянутым на груди и застегнутым на одну пуговицу, что создает видимость сдерживания разворота могучих плеч. Лицо ярко выделено на темном фоне: высокий лоб, густые брови, умный взгляд немного печальных глаз.

Полотно отмечено широтой манеры исполнения, ощущением живописной раскованности – мазок ложится так, что точно моделирует форму и даже предает фактуру кожи лица, изъеденного оспой. Вместе с тем, в нем заметны хорошо усвоенные в ранний период творчества традиционные народные вкусы жителей Слобожанского региона. В частности, это касается колорита портрета – преобладания сочетания зелено-серого и красно-коричневого цветов, которые являются приоритетными в зрительном восприятии слобожанина. В этот период творчества Репина они становятся основной цветовой гаммой художника и получают многократное воплощение в известных произведениях мастера.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей21 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2549.04 грн
10 RUB 4.2941 грн
100 EUR 2992.57 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи