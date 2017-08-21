Позитивные эмоции помогают контролировать вес 21 августа 2017 г. Елена Ковальская 0 0

Наслаждаться позитивом, делать добрые дела и напрочь гнать хандру. Такие советы специалисты дают тем, кто мрачно воспринимает мир.

Ученые утверждают, что позитивное восприятие мира может не только улучшить здоровье, но и продлить жизнь. Об этом пишет в газете The New York Times специалист по медицине и биологии Джейн Броди, сообщается на сайте Минздрава. Согласно исследованиям, мысли действительно способны влиять на процессы в организме. В практическом смысле это может работать так: если человек с серьезным заболеванием концентрируется на положительных эмоциях, это может повысить его иммунитет и не дать развиться депрессии. Исследователи обнаружили, что люди, которые положительно воспринимают мир, имеют тенденцию к пониженному давлению, меньше склонны к развитию сердечных заболеваний, лучше контролируют вес, у них здоровый уровень сахара в крови.



Даже у неизлечимо больных людей качество жизни может значительно улучшиться, если они не зацикливаются на переживаниях, а пытаются найти что-то положительное в каждом дне. Джейн Броди описывает пример врача из Далласа, которая заболела раком. 27 лет назад у нее нашли заболевание иммунной системы - неходжкинскую лимфому. За 15 лет доктор женщина пережила восемь рецидивов болезни, и каждый раз в дополнение к лечению пыталась делать простые вещи, которые не давали ей впасть в отчаяние. Она общалась с людьми, с которыми ей было хорошо и весело, делала добрые дела для других, смотрела фильмы, поднимающие дух и настроение. Уже 12 лет болезнь остается в стадии ремиссии. Врач говорит, что хотя практика позитивного мышления никак не вылечила ее от рака, но однозначно помогла ей пережить времена, когда прогнозы были совсем не оптимистичны, сделала качество его жизни настолько высоким, насколько это было возможно в ее ситуации.



Кого-то ярые оптимисты с их легким отношением к жизни могут раздражать, а кому-то оптимистичный совет «Вернись к солнцу – и облака разойдутся» кажется не практичным и не решающим проблемы. Но те, кто по своей природе не принимает мир солнечно, при желании могут этому научиться, уверяют специалисты. Выход для таких людей - приобрести навыки позитивного мышления.



По методике специалиста Джудит Московиц, таких навыков восемь. Человеку нужно определить, что хорошего случилось сегодня. Сполна насладиться этим событием, поделиться им со знакомыми или записать в дневник. Завести «дневник благодарности» и делать в нем регулярные записи. Определить сильную черту своего характера и записывать, как вы ее применили. Поставить себе реальную цель и записывать успешные шаги к ее достижению. Вспомнить небольшую стрессовую ситуацию и записать шаги к положительной переоценке того, что произошло. Каждый день делать маленькие добрые дела в пользу других. Жить сегодняшним днем и не зацикливаться на прошлом или будущем.