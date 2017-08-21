Экономика

  • 153
    •  / 

Половину денег харьковчане тратят на еду

Половину денег харьковчане тратят на еду
В Главном управлении статистики в Харьковской области подсчитали, что в прошлом году население направило на питание почти половину своих доходов.
Ежемесячно одна харьковская семья тратила на покупку продуктов питания 2151,09 грн.

Больше всего денег расходуется на: мясо и мясопродукты (477,52 грн.), хлеб и хлебопродукты (394,93 грн.), молоко, сыр и яйца (304,46 грн.), масло и жиры (207,71 грн.), овощи, включая картофель (168,08 грн.).

По данным облуправления стаистики, среднестатистический харьковчанин в среднем потребляет за месяц:

– 21 кг молока, молокопродуктов и масла (в пересчете на молоко);
– 4,5 кг мяса, мясопродуктов и сала (в пересчете на мясо);
– 8,9 кг овощей и бахчевых;
– 7,7 кг хлеба и хлебопродуктов;
– 5,2 кг картофеля;
- 19 яиц;
– 2,4 кг сахара (включая сахар, использованный в кондитерских изделиях), меда;
– 2,8 кг фруктов, ягод, орехов, винограда.

По сравнению с 2015 г. уменьшилось потребление сахара и меда (на 11,1%), картофеля (на 10,3%); мяса, мясопродуктов и сала (на 4,3%). Увеличилось потребление овощей и бахчевых (на 11,3%), молока, молокопродуктов и масла (на 6,1%), фруктов, ягод, орехов и винограда (на 3,7%).

Осталось без изменений потребление яиц, хлеба и хлебопродуктов.

По расчетам Государственной службы статистики Украины, в 2016 году калорийность среднесуточного рациона жителя Харьковской области составляла 2711 ккал и снизилась по сравнению с прошлым годом на 2,1%, содержание белков в потребленных продуктах питания составило 80 г (в 2015 г. - 81 г), жиров - 122 г, (в 2015 г. - 124 г), углеводов - 330 г (в 2015 г. - 341 г).

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей21 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2549.04 грн
10 RUB 4.2941 грн
100 EUR 2992.57 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи