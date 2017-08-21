Половину денег харьковчане тратят на еду 21 августа 2017 г. Алевтина Пивень 0 0

В Главном управлении статистики в Харьковской области подсчитали, что в прошлом году население направило на питание почти половину своих доходов.

Ежемесячно одна харьковская семья тратила на покупку продуктов питания 2151,09 грн.



Больше всего денег расходуется на: мясо и мясопродукты (477,52 грн.), хлеб и хлебопродукты (394,93 грн.), молоко, сыр и яйца (304,46 грн.), масло и жиры (207,71 грн.), овощи, включая картофель (168,08 грн.).



По данным облуправления стаистики, среднестатистический харьковчанин в среднем потребляет за месяц:



– 21 кг молока, молокопродуктов и масла (в пересчете на молоко);

– 4,5 кг мяса, мясопродуктов и сала (в пересчете на мясо);

– 8,9 кг овощей и бахчевых;

– 7,7 кг хлеба и хлебопродуктов;

– 5,2 кг картофеля;

- 19 яиц;

– 2,4 кг сахара (включая сахар, использованный в кондитерских изделиях), меда;

– 2,8 кг фруктов, ягод, орехов, винограда.



По сравнению с 2015 г. уменьшилось потребление сахара и меда (на 11,1%), картофеля (на 10,3%); мяса, мясопродуктов и сала (на 4,3%). Увеличилось потребление овощей и бахчевых (на 11,3%), молока, молокопродуктов и масла (на 6,1%), фруктов, ягод, орехов и винограда (на 3,7%).



Осталось без изменений потребление яиц, хлеба и хлебопродуктов.



По расчетам Государственной службы статистики Украины, в 2016 году калорийность среднесуточного рациона жителя Харьковской области составляла 2711 ккал и снизилась по сравнению с прошлым годом на 2,1%, содержание белков в потребленных продуктах питания составило 80 г (в 2015 г. - 81 г), жиров - 122 г, (в 2015 г. - 124 г), углеводов - 330 г (в 2015 г. - 341 г).