Культура

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В Харьков приедут известные документалисты

В Харьков приедут известные документалисты
В Харькове с 29 сентября по 1 октября впервые открывает свои двери фестиваль документального кино по правам человека Kharkiv MeetDocs.
Он соберет авторов важнейших документальных фильмов о правах человека последних лет. Режиссеры лично представят свои последние работы: «Родные» (Виталий Манский), «Главная роль» (Сергей Буковский), «Процесс: Российское государство против Олега Сенцова» (Аскольд Куров). Последний фильм откроет фестиваль, а потом начнутся премьеры, авторские показы с дискуссиями, мастер-классы лучших специалистов документалистики.

Kharkiv MeetDocs продлится три дня в настоящем фестивальном формате — на разных локациях по всему городу, после чего вернется в 2018 году уже с полноценной конкурсной программой.

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