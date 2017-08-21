В Харьков приедут известные документалисты 21 августа 2017 г. Каролина Борец 0 0

В Харькове с 29 сентября по 1 октября впервые открывает свои двери фестиваль документального кино по правам человека Kharkiv MeetDocs.



Он соберет авторов важнейших документальных фильмов о правах человека последних лет. Режиссеры лично представят свои последние работы: «Родные» (Виталий Манский), «Главная роль» (Сергей Буковский), «Процесс: Российское государство против Олега Сенцова» (Аскольд Куров). Последний фильм откроет фестиваль, а потом начнутся премьеры, авторские показы с дискуссиями, мастер-классы лучших специалистов документалистики.



Kharkiv MeetDocs продлится три дня в настоящем фестивальном формате — на разных локациях по всему городу, после чего вернется в 2018 году уже с полноценной конкурсной программой.