В Харькове бешеный кот поцарапал хозяйку

Как сообщили в Харьковском горсовете
, в ночь с 4 на 5 августа в открытое окно в одной из многоэтажек по ул. Рыбалко залетела летучая мышь, которую поймал домашний 9-летний кот, но при этом получил травму ротовой полости.
15 августа во время оказания медпомощи животное поцарапало хозяйке руки. Без видимых острых общих проявлений заболевания на следующий день кот умер. Лабораторное исследование подтвердило заболевание кота бешенством.
В настоящее время пострадавшая находится на лечении в стационаре Харьковской городской клинической больницы №2, а ее муж лечится амбулаторно.
Согласно распоряжению главного государственного инспектора ветеринарной медицины в городе Харькове, были установлены карантинные ограничения на территории Немышлянского района, ограниченной пр. Московским, пр. Петра Григоренко, ул. Танкопия, бул. Богдана Хмельницкого. На этой территории врачи ветеринарной медицины проводят поквартирный обход с целью вакцинации домашних животных против бешенства.