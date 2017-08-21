В харьковском парке Горького пройдет музыкальный фестиваль 21 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Музыкальный фестиваль ParkMusicFest пройдет в Харькове 26-27 августа.

В этом году в фестивале будут участвовать 20 харьковских коллективов. В репертуаре групп: рок, поп-рок, кавер, панк-рок, электронная музыка и другие направления. Все они объединятся на одной сцене, чтобы вместе создать незабываемое шоу.



В воскресенье, 27 августа, будут определены победители ParkMusicFest#3. Три лучших коллектива получат в качестве приза профессиональное музыкальное оборудование.



Открытие фестиваля - 26 августа в 15:00.



С программой фестиваля и других мероприятий парка в эти дни можно ознакомиться здесь.



Отметим, ParkMusicFest проводится в Харькове уже третий год. В рамках фестиваля выступают музыкальные группы и исполнители различных направлений и стилей.