Харьков

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В харьковском парке Горького пройдет музыкальный фестиваль

В харьковском парке Горького пройдет музыкальный фестиваль
Музыкальный фестиваль ParkMusicFest пройдет в Харькове 26-27 августа.
В этом году в фестивале будут участвовать 20 харьковских коллективов. В репертуаре групп: рок, поп-рок, кавер, панк-рок, электронная музыка и другие направления. Все они объединятся на одной сцене, чтобы вместе создать незабываемое шоу.

В воскресенье, 27 августа, будут определены победители ParkMusicFest#3. Три лучших коллектива получат в качестве приза профессиональное музыкальное оборудование.

Открытие фестиваля - 26 августа в 15:00.

С программой фестиваля и других мероприятий парка в эти дни можно ознакомиться здесь.

Отметим, ParkMusicFest проводится в Харькове уже третий год. В рамках фестиваля выступают музыкальные группы и исполнители различных направлений и стилей.

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