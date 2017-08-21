Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Труфанова 3, 4 (ч/с) до 18:00 21.08.17 г., пер. Фестивальный, 3-21 (ч/с), ул. Пушкинская, 30 до 20:00 21.08.17 г.

Московский район: ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №6) до 20:00 21.08.17 г.

Новобаварский район: ул. Корабельная (Краснофлотская), 2-33 (ч/с), ул. Лейтенанта Шмидта, 3-31 (ч/с), ул. Степана Разина, 1-28 (ч/с), ул. Дудинской (Нариманова), 6 до 19:30 21.08.17 г.

Основянский район: пр. Московский, 38 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 21.08.17 г.

Слободской район: пр. Петра Григоренко, 180-а (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 45-а (п. №1, стояк), ул. Монюшко, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 21.08.17 г.

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №1, п. №3, стояк) до 17:00 21.08.17 г., пер. 2-й Таганский, 11 до 19:50 21.08.17 г., ул. Полтавский Шлях, 154 (стояк) до 20:00 21.08.17 г.

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 39-а, 41-а, 43-а, ул. Деревянко, 1, 40, ул. 23 Августа, 38 (стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №3, стояк), ул. Шекспира, 16 (п. №2) до 17:00 21.08.17 г., ул. Тобольская, 45 (п. №3) до 20:00 21.08.17 г., пр. Науки (Ленина), 23 до 17:00 22.08.17 г.

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