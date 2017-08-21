В Украине будут дорожать яйца и курятина 21 августа 2017 г. источник 0 0

Курятина и яйца значительно подорожают осенью.

Как сообщают в Союзе птицеводов Украины, это связано с высоким спросом на украинскую продукцию на внешнем рынке. Следовательно, только за семь месяцев экспорт украинской курятины и яиц вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот объемы производства продукции остались неизменными.



Кроме этого, в Союзе птицеводов Украины объяснили, что сезонные колебания цен на яйца и мясо курицы является привычным явлением. С февраля по август производители продавали продукцию по цене ниже, чем себестоимость. То есть естественно, что в сентябре цены начнут расти.



Напомним, в настоящее время куриная тушка стоит в среднем 53 грн за килограмм. Еще полтора месяца назад она была дешевле на 7,5 грн. Десяток яиц сейчас стоит 10,9 грн - с начала июля подешевели на гривну.