Минздрав порекомендовал сделать 12 простых шагов к хорошему самочувствию 21 августа 2017 г. источник 0 0

В Министерстве здравоохранения рекомендуют начинать с правильное питание для укрепления здоровья.

1. В свой рацион нужно включить максимально полезные продукты, преимущественно растительного происхождения. Например, хлеб из муки грубого помола с отрубями, макароны из твердых разных сортов злаков и разнообразные крупы.



2. Сложные углеводы на вашем столе должны быть несколько раз на день.



3. Овощей и фруктов в рационе должно быть не менее 400 граммов в день.



4. Насыщенные жиры нужно сократить – например, молочные продукты и жирное мясо.



5. Предпочтение нужно отдавать рыбе, авокадо, орехам, бобовым и оливковому маслу.



6. Молоко и молочные продукты нужно употреблять с низким содержанием жира.



7. Максимально сократите сахар в вашем рационе. Прежде всего, это касается сладких напитков и сладостей.



8. Относительно соли, то ее в рационе должно быть не больше чайной ложки (5 г).



9. Уменьшение алкоголя положительно повлияет на состояние организма.



10. Готовить здоровую пищу советуют на пару или запекать.



11. Обязательно поддерживайте свое тело в тонусе, а помогут в этом даже минимальные физические нагрузки.



12. Последний совет касается мам, которые вскармливают малышей. Желательно не отказываться от грудного вскармливания до шести месяцев ребенка.