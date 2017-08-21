Мир

  • 171
    •  / 

Дональд Трамп выступит сегодня с важным заявлением

Дональд Трамп выступит сегодня с важным заявлением
Президент США Дональд Трамп сделает важное заявление для народа 21 августа, чтобы, согласно сообщению Белого дома, объяснить "стратегию Америки в Афганистане и Южной Азии".
Как передает Радио Свобода, Трамп выступит с речью на военной базе "Форт Майер" возле Вашингтона, и она будет транслироваться в прямом эфире, начиная с 21:00 по местному времени.

В субботу президент США заявил, что его администрация приняла решение по войне в Афганистане, которая длится 16 лет.

На следующий день после совещания с членами команды по национальной безопасности в резиденции Кэмп-Дэвид, которая состоялась 18 августа, Трамп написал в Твиттере: "Провел важный день в Кэмп-Дэвиде с нашими талантливыми генералами и военными лидерами. Принято множество решений, в том числе, и в отношении Афганистана".

Тогда президент не привел никаких подробностей.

Пресс-секретарь Трампа Сара Хакаби Сандерс заявила 18 августа, что новая стратегия будет "защищать интересы Америки" в Южной Азии, отметив, что ее детали будут объявлены позже.

"Президент изучает и рассматривает ее варианты и сделает объявление американскому народу, нашим союзникам и партнерам и во всем мире в должное время", – сообщила Сандерс.

В первые пять месяцев текущего года было убито более 2500 афганских полицейских и силовиков.

В настоящее время в Афганистане работает около 8400 военнослужащих США и около 5000 военнослужащих из других стран-членов НАТО и стран-партнеров.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей21 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2549.04 грн
10 RUB 4.2941 грн
100 EUR 2992.57 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи