В Харькове на Леваде откроют уголок памяти Владислава Зубенко 21 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

23 августа в холле вокзала станции Харьков-Левада регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзалізниця» состоится торжественное открытие уголка памяти Героя Украины, Героя Небесной Сотни Владислава Зубенко.



В 2013 году выпускник Украинского государственного университета железнодорожного транспорта Владислав Зубенко начал работать контролером на Южной магистрали. Имея активную гражданскую позицию, принимал участие в патриотических акциях протеста, а в феврале 2013 года выстрелом снайпера был смертельно ранен на Майдане в Киеве. 21 ноября 2014 года Владиславу Зубенко посмертно присвоено звание «Герой Украины» с орденом «Золотая звезда». Украинская православная церковь Киевского патриархата посмертно наградила Владислава Зубенко медалью «За жертвенность и любовь к Украине».



В честь Владислава Зубенко в Харькове названа улица, в Украинском государственном университете железнодорожного транспорта в Харькове есть памятная доска, его имя носит лаборатория информационных систем и технологий УкрГУЖТ. 1 апреля 2017 года пассажирскому поезду №115/116 «Харьков-Черновцы» категории «Ночной экспресс» регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзалізниця» было присвоено имя Героя Украины, Героя Небесной Сотни Владислава Зубенко.