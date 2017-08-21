Харьковский «Металлист 1925» подтянулся 21 августа 2017 г. Олег Столбецов 0 0

В матче 7-го тура первенства Украины во второй лиге харьковский «Металлист 1925» на стадионе «Солнечный» разгромил футболистов клуба «Никополь» из одноименного города соседней Днепропетровщины – 4:0.

Эта встреча в связи с санкциями, наложенными на харьковский футбольный клуб из-за бесчинств его в фанатов во время июньского финального матча аматорского первенства страны на столичном НСК «Олимпийский», проходила без зрителей. Не на руку футболистам также была и сильная жара, но хозяева поля приспособились к условиям быстрее своего соперника. На 21-й минуте счет открыл Владислав Краев, выйдя один на один с вратарем Богданом Петриченко и обыграв его, – 1:0. Поучаствовал Владислав и во втором голе. На 35-й минуте он подал угловой, навесив в штрафную, а многоопытный 37-летний капитан «Металлиста 1925» Эдмар точно пробил головой – 2:0. С таким счетом завершился первый тайм, а сразу после перерыва, на 47-й минуте, откликнувшись на навесную подачу с левого фланга Владислава Емельянова, лучший бомбардир первенства Сергей Давыдов точным ударом головой забил свой десятый мяч в первенстве и третий для его команды в этом матче – 3:0. А точку в этой встрече поставил на 65-й минуте Олег Синица, завершив сольный проход метким попаданием в угол ворот гостей, – 4:0.



Олег Синица вернулся в стартовый состав команды с огромным желанием доказать, что достоин места среди 11 исполнителей. В итоге Олег провел отличный матч, периодически играя на левом и правом флангах.



– Играл впервые после длительного перерыва, старался помочь команде в достижении результата. Хорошо, что все получилось, команда одержала очередную победу и поднялась на вторую строчку в таблице, – радуется футболист. – Что касается ча на 65-й минуте, взял инициативу на себя, получилось обыграть нескольких оппонентов и нанести точный удар. Честно говоря, уже соскучился по забитым мячам. Хотелось бы, чтобы впредь их было больше.



– В целом игра была хорошая, правда, достаточно долго ребята раскачивались. Ну а так действиями своих подопечных я доволен – как в первом тайме, так и во втором. Все то, что мы планировали, мы выполнили, – сказал после матча главный тренер ФК «Металлист 1925» Александра Призетко. – Эдмар – знаковая фигура для нашей команды, и то, что он забил в этом матче, – также, считаю, событие достаточно важное. Олег Синица сыграл нестандартно, использовал те качества, которые у него есть. В принципе, я и прошу футболистов так действовать. Даже, если бы он в той ситуации мяч потерял, ничего страшного бы не случилось. Но, находясь лицом к воротам, нужно обострять. Это Синица и сделал. И все же нам не хватает нашего стадиона и поддержки болельщиков. Мы привыкли к ним, к тому, что они гонят нас на ворота противника. Нам осталась еще одна игра без болельщиков, в сентябре уже будем ждать той поддержки, к которой привыкли.



Эта победа, ставшая для «Металлиста 1925» пятой кряду, позволила подопечным Александра Призетко набрать 15 очков и подняться с третьего места в своей группе Б на второе. От лидера – новокаховской «Энергии» - харьковчан теперь отделяет лишь одно очко.



25 августа в Одессе в рамках 8-го тура «Металлист 1925» встретится с местной командой «Реал-Фарма», занимающей с 10 очками седьмое место.