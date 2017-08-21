Экономика

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«Нафтогаз» с 1 сентября повышает цены на газ для промышленности

«Нафтогаз» с 1 сентября повышает цены на газ для промышленности
Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" с 1 сентября текущего года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 6,7% по сравнению с августом – до 7921,2 гривни с 7420,8 гривни за тысячу кубометров.
Как говорится в сообщении компании, максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 сентября будут повышены на 6,3% – до 8749,2 гривни с 8230,8 гривни за тысячу кубометров.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов. Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

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