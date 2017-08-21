Харьков

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В Харькове собираются установить рекорд на военном самолете

В Харькове собираются установить рекорд на военном самолете
С 21 по 27 августа на аэродроме «Коротич» Харьковского аэроклуба находится Ан-72 Национальной гвардии Украины.
Военно-транспортный самолет направлен из Киева в Харьков для отработки спецнавыков нацгвардейцев, а также для тренировочных прыжков парашютистов, которые съезжаются в Харьков со всего мира. В завершающие дни пребывания уникального летательного аппарата установят национальный парашютный рекорд – 50-way с двумя перестроениями.

Международный сбор парашютистов из 27 стран мира организован Национальной гвардией Украины, Федерацией парашютного спорта Украины и Харьковским аэроклубом им.В.С.Гризодубовой.

Опытные иностранные парашютисты помогут нацгвардейцам в части десантирования отточить мастерство управления самолетом, который был задуман специально для сложных полетов во всех климатических условиях, – в любой точке на необорудованных аэродромах.

Открытие прыжков – 21 августа. В международной команде – спортсмены с индивидуальным количеством прыжков от 382 до 11 800. Среди них – 40 человек – иностранцы, 23 – представители Украины. Предполагается, что в первый день парашютисты будут осуществлять прыжки двумя группами по 30 человек, в последующие дни – по 60, собирая и перестраивая формации в свободном падении, сообщили в пресс-службе Харьковского аэроклуба им. В.С. Гризодубовой.

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