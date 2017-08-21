США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России 21 августа 2017 г. источник 0 0

США с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России.

Представители посольства США в РФ пояснили, что выдача виз будет возобновлена, но в сокращенном объеме. В посольстве пояснили, что это связано с уменьшением числа сотрудников посольства США в России.



Кроме того, начиная с 1 сентября 2017 года, собеседования для получения неиммиграционной визы США будут проводиться только в посольстве США в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления.



Также ранее назначенные собеседования будут отменены. В посольстве отметили, что те, кто уже подал документы на оформление визы США, "будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование".



Собеседования для граждан Республики Беларусь, подавших заявление на неиммиграционную визу США и уже оплативших консульский сбор, будут переназначены. Им рекомендуют обратиться для прохождения собеседований в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе.



Напомним, что 27 июля Верхняя палата конгресса США подавляющим большинством (98-2) приняла закон, вводящий новые санкции против России, Ирана и КНДР.



В обширном документе примерно половина из 184 страниц посвящена России; на этих страницах перечислено все то, в чем американские политики обвиняют Москву - действия в отношении Украины, покушения на кибербезопасность США и других стран и попытки повлиять на исход выборов, поддержка Башара Асада в Сирии, коррупция, нарушения прав человека и прочее - и упомянуты все принятые до сих пор акты и указы о санкциях.



Главное в новом законе - то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения парламента.



В ответ 28 июля власти РФ потребовали от США сократить число сотрудников американских дипмиссий на территории России до 455 человек. Кроме того, с 1 августа приостановлено использование посольством США двух объектов недвижимости в Москве - дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице.