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Как арбитр президента футбольного клуба разозлил

Как арбитр президента футбольного клуба разозлил
Харьковский «Гелиос» в рамках 7-го тура первенства страны по футболу в первой лиге на сумском стадионе «Юбилейный» встречался с местным ПФК «Сумы». Матч завершился вничью – 1:1.
Хозяева поля открыли счет уже на 6-й минуте. Игорь Лебеденко справа прострелил в центр штрафной между двумя футболистами «Гелиоса» – Владиславом Кравченко и Игорем Луценко – точно на набежавшего Ираклия Циколию, который в касание пробил в дальний угол, – 1:0. Отыгрались «солнечные» на 34-й минуте. В 29 метрах от ворот защитники хозяев сбили Виталия Субочева, и сам пострадавший со штрафного откатил мяч Дмитрию Скоблову, тот остановил его под удар Сергею Кравченко, который мощным «выстрелом» поразил левый от себя нижний угол, – 1:1.

К сожалению, арбитр матча Евгений Петренко из Одессы принял по ходу поединка целый ряд странных решений. Так, на 64-й минуте он не назначил пенальти в ворота хозяев, когда защитник Бобров прервал высоко поднятой рукой прострельную передачу харьковчанина Артема Козлова. В других эпизодах он несколько раз «не замечал» очевидных нарушений со стороны игроков сумской команды. Это вызвало негативную оценку арбитража со стороны президента ФК «Гелиос» Александра Гельштейна, наблюдавшего за матчем с трибуны «Юбилейного».

– Игра игрой, и она, понятное дело, вскоре забудется, а в истории останется только результат – ничья 1:1, – рассказал клубной пресс-службе Александр Гельштейн. – Между тем все, что творилось на поле, особенно – во втором тайме, не выдерживает никакой критики. Не хватает слов, чтобы передать всю глубину возмущения, которое вызвала работа арбитра матча и одного из его помощников. Его действия в игре можно оценить лишь нецензурными выражениями. Возможно, на нас вят какие-то опыты или кто-то что-то экспериментирует. На матч был назначен арбитр, только в этом сезоне пришедший из второй лиги. Он сполна показал или свою низкую квалификацию, или же полную заангажированность. В этом, я уверен, теперь придется разбираться нашим судейским органам. Но это был полный кошмар и сплошное безобразие. На 64-й минуте рефери не назначил в ворота хозяев чистейший пенальти за игру рукой. Мы находились на трибуне в десяти метрах от эпизода, а судья был в пяти, то есть – он прекрасно видел умышленную игру рукой со стороны игрока команды хозяев, но никак не отреагировал. Будем подавать протест на действия арбитра сразу в нескольких эпизодах, что, на наш взгляд, повлияло на итоговый результат матча. Впрочем, мы прекрасно понимаем, что никто в нашем судейском хозяйстве серьезно разбираться в причинах такого судейства не будет. Ну, рассмотрят наши претензии. Но пройдет неделя, максимум – месяц, и этот же человек как ни в чем не бывало вновь будет судить. Мы уже неоднократно обжаловали различные судейские решения. Однако какие наказания получали арбитры за свои ошибки и получали ли они их вообще, нам неизвестно. Очки мы потеряли, и нам их уже никто не прибавит. В общем, какой-то замкнутый круг.

Набрав в 7 матчах 16 очков, «Гелиос» занимает второе место. 25 августа на «Гелиос-арене» подопечные Сергея Сизихина примут в матче 8-го тура дебютанта и аутсайдера первой лиги – кременчугский «Кремень».

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