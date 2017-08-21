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Неудачное возвращение: Гарри Каспаров на турнире Grand Chess Tour занял восьмое место

Неудачное возвращение: Гарри Каспаров на турнире Grand Chess Tour занял восьмое место
Российский шахматист Гарри Каспаров, который участвовал в официальном профессиональном соревновании после перерыва в 12 лет, занял на турнире Grand Chess Tour восьмое место, набрав 16 очков в 36 партиях.
Об этом сообщает официальный сайт турнира Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе.

Россиянин Непомнящий, которому Каспаров проиграл, занял четвертое место. Победителем турнира стал шахматист из Армении Левон Аронян, второе место поделили Хикару Накамура и Сергей Карякин, с которым Каспаров сыграл вничью.

Напомним, впервые Каспаров стал чемпионом мира по шахматам в 1985 году, завоевав звание самого молодого шахматиста, добивавшегося когда-либо этого титула. На момент победы в чемпионской игре против Анатолия Карпова ему было 22 года.

До 1993 года Каспаров удерживал титул чемпиона мира по версии ФИДЕ.

В 2005 году шахматист объявил о завершении спортивной карьеры и посвятил себя политической деятельности. В 2012 году он был избран в Координационный совет российской оппозиции. Спустя год Каспаров покинул Россию, опасаясь преследования со стороны властей.

За последние годы Каспаров лишь несколько раз участвовал в любительских турнирах.

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